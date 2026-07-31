L'hostaleria de Girona alerta que limitar el cicloturisme perjudica l'economia local i la projecció internacional
L'entitat considera que el cicloturisme genera un retorn econòmic important i posiciona Girona com a destinació de referència internacional
L’Associació d’Hostaleria ha criticat la mesura municipal que afecta el cicloturisme i ha demanat a l’Ajuntament de Girona que la reconsideri. L'equip de govern (Guanyem i ERC) té per objectiu limitar les llicències d'establiments d'aquestes característiques a la ciutat. L’entitat considera que “envia un missatge contrari a un model de turisme que ha demostrat generar un important retorn econòmic i posicionar Girona com una destinació de referència internacional”.
Segons l’associació, el cicloturisme és “un exemple de turisme de qualitat”, amb visitants que acostumen a tenir una despesa elevada, viatgen durant bona part de l’any i contribueixen a desestacionalitzar la demanda. L’entitat defensa que aquest perfil no només beneficia els allotjaments i les botigues especialitzades, sinó també restaurants, cafeteries, comerços, transports i guies.
L’associació recorda que “el turisme és, per definició, una activitat transversal” i sosté que limitar una activitat d’aquest tipus pot tenir conseqüències sobre el conjunt del teixit econòmic. Per això, reclama “una reflexió més àmplia i consensuada amb tots els agents implicats”.
El sector defensa “un model de creixement equilibrat, ordenat i sostenible”, però considera que les polítiques públiques també han de protegir les activitats que generen riquesa, ocupació i projecció internacional. En aquest sentit, demana al consistori que obri un espai de diàleg amb els sectors afectats. “Girona s’ha consolidat internacionalment com una destinació de referència per al ciclisme”, conclou l’entitat, que defineix aquest posicionament com “un actiu estratègic que cal protegir i potenciar, no limitar”.
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