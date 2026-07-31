Llagostera reclama al Govern aturar el PLATER "per una transició energètica més justa"
El text reclama aturar la tramitació del pla per obrir un procés de diàleg real amb el món local i defensa un model de generació renovable més distribuït, equitatiu i respectuós amb el territori
Redacció
El Ple de l'Ajuntament de Llagostera, celebrat aquest dijous 30 de juliol, ha aprovat una moció en relació amb el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements d'emmagatzematge (PLATER). La proposta ha estat consensuada pels grups municipals de Junts per Llagostera, ERC Llagostera i CUP Alternativa per Llagostera, i ha comptat amb el vot en contra del PSC.
La moció posa de manifest la necessitat d'avançar cap a un model energètic descarbonitzat basat en les energies renovables, però defensa que aquesta transició s'ha de fer "amb criteris d'equilibri territorial, participació dels municipis i respecte pels valors ambientals, agraris i paisatgístics".
En aquest sentit, el text considera que la proposta actual del PLATER no ha incorporat una participació real del món local durant la seva elaboració i reclama que la planificació energètica es construeixi "amb el territori i no contra el territori". També alerta que el model plantejat "afavoreix la concentració de grans infraestructures en municipis rurals, sense criteris prou objectius, transparents i equitatius en el repartiment de la potència prevista".
Entre els principals acords aprovats, el Ple insta el Govern de la Generalitat a aturar la tramitació de l'actual proposta del PLATER per obrir un procés de concertació territorial amb els ajuntaments, la ciutadania i els agents socials i econòmics. Igualment, reclama reforçar el paper dels municipis en la presa de decisions, garantir criteris de proporcionalitat en la distribució de la potència energètica i protegir el sòl agrari, les masses forestals i els espais d'alt valor ambiental.
La moció també aposta per prioritzar un model de generació distribuïda en espais ja artificialitzats o degradats, impulsar l'agrovoltaica, integrar les línies d'evacuació i els sistemes d'emmagatzematge en la planificació global, reforçar les garanties de restauració dels terrenys un cop finalitzi la vida útil de les instal·lacions i establir mecanismes de seguiment continuat amb els ens locals. Així mateix, l'Ajuntament acorda adherir-se a la plataforma de municipis impulsada per reclamar una revisió del PLATER i una transició energètica "més democràtica i justa".
Punt informatiu
Davant el gran interès i preocupació generat pel PLATER i les nombroses consultes rebudes per part de la ciutadania, l'Ajuntament de Llagostera, a través de l'Àrea de Medi Ambient, va habilitar un punt d'informació i assessorament per facilitar la presentació d'al·legacions i suggeriments al document. Aquest servei va permetre resoldre dubtes, oferir orientació sobre el procediment administratiu i donar suport als veïns i veïnes interessats a participar en el procés d'informació pública del pla.
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
- Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels
- Un incendi a la coberta d’un supermercat mobilitza els Bombers a Girona