Subvencions de l'IBI a Cassà: ajudes més accessibles per a jubilats i famílies monoparentals
L'Ajuntament de Cassà de la Selva també dona suport a les al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables
Redacció
El Ple de l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat inicialment aquest dijous al vespre, les noves bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a persones jubilades i famílies monoparentals, en relació amb l’impost sobre béns immobles (IBI). L’objectiu d’aquests ajuts és continuar oferint suport econòmic a les persones amb menys recursos per contribuir a alleugerir les despeses derivades de l'habitatge habitual i afavorir que puguin continuar vivint a casa seva.
Les noves bases incorporen dues principals novetats. D'una banda, s'amplia el llindar d'ingressos per poder accedir als ajuts, que passa d'1,3 a 2,5 vegades l'IPREM anual, és a dir, dels 10.920,00 € als 21.000,00 € bruts anuals. Aquesta modificació permetrà que un nombre més gran de persones jubilades i de famílies monoparentals puguin optar a aquestes subvencions. Per determinar l'accés a l'ajut i la seva quantia, es prendrà com a referència l'IPREM anual de 14 pagues corresponent al mateix exercici fiscal dels ingressos computats, amb els increments previstos segons cada línia d'ajut.
D'altra banda, es simplifica notablement el procediment de sol·licitud. Les persones interessades només hauran de presentar el formulari normalitzat degudament emplenat, sense necessitat d'aportar la documentació acreditativa que ja estigui en poder de l'Administració o que es pugui consultar electrònicament. L'Ajuntament verificarà d'ofici la informació necessària, fet que redueix les càrregues administratives i facilita l'accés als ajuts.
Les bases entraran en vigor un cop s’hagin publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini legal establert. Un cop aprovades, a partir del mes d’octubre s’obrirà la convocatòria, que es farà pública perquè les persones interessades puguin presentar les sol·licituds d’ajut.
Suport a les al·legacions municipals al PLATER
El Ple també ha aprovat de forma unànime una moció de suport a les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), impulsat per la Generalitat de Catalunya.
La moció dona suport a les al·legacions que reclamen reduir les zones aptes per a la instal·lació de plaques solars al municipi, prioritzar els espais ja transformats per a la implantació d'energies renovables, excloure Cassà de la Selva de les zones aptes per a l'energia eòlica i evitar la construcció de noves línies elèctriques que travessin l'espai natural protegit de les Gavarres.
A més, el text aprovat insta la Generalitat a ampliar el procés de participació amb els municipis i la resta d'agents del territori, i a revisar el plantejament del PLATER incorporant les aportacions del món local. També proposa impulsar un model de transició energètica basat en criteris de justícia territorial, generació distribuïda i proximitat, amb una planificació progressiva i consensuada que garanteixi el retorn social, econòmic i ambiental als municipis.
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