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Veïns de Pont Major i Amics de la UNESCO de Girona demanen una placa per al poeta Camil Geis

La petició compta amb el suport de la família del poeta i dels actuals propietaris de l’immoble del carrer del Pont Major

Imatge del carrer Pont Major de Girona

Imatge del carrer Pont Major de Girona / Aniol Resclosa

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Redacció

L’Associació de Veïns del Pont Major i l’Associació d’Amics de la UNESCO de Girona han presentat una instància a l’Ajuntament de Girona per demanar la instal·lació d’una placa commemorativa a la façana de la casa natal del poeta, músic i sacerdot Camil Geis i Parragueras (Pont Major, 1902 – Sabadell, 1986), situada al carrer del Pont Major de Girona.

La iniciativa té el seu origen en l’acte d’homenatge organitzat el passat 16 de juny de 2026 a la Biblioteca Just M. Casero del Pont Major, organitzat per l’Associació d’Amics de la UNESCO, en el marc del cicle Versus 33 de Nit de Poetes. En aquell acte, dedicat íntegrament a la vida i l’obra de Camil Geis, els participants van subratllar la necessitat de reivindicar més la seva figura, tant per la seva aportació literària com per la seva defensa de la llengua catalana al llarg de tota la vida.

Camil Geis és autor d’una obra poètica extensa i reconeguda: va obtenir la Viola d’Or i Argent als Jocs Florals de Barcelona (1933), el títol de Mestre en Gai Saber (1935 i 1971) i el Premi Ciutat de Barcelona de Poesia (1969). El seu recull De primavera a reravera (1976) aplegà tota la seva producció poètica, i Rosa mística fou el primer llibre en català publicat a Catalunya després de la Guerra Civil.

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La proposta de la placa compta amb el vistiplau de la família del poeta i dels actuals propietaris de l’immoble. L’Associació de veïns de Pont Major, els Amics de la UNESCO i la família s’ofereixen a col·laborar en el disseny del contingut definitiu de la placa i en l’organització de l’acte d’inauguració.

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