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Aprovades les bases per adjudicar 98 pisos de lloguer assequible a Girona

La convocatòria es preveu que s’obri el mes de setembre i els habitatges s’adrecen a persones empadronades a la ciutat de Girona

Una de les noves promocions.

Una de les noves promocions. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha aprovat per Junta de Govern Local les bases que regularan l’adjudicació de dues promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible situades a Can Gibert del Pla i a Domeny. Es tracta de 98 habitatges que aniran destinats a persones empadronades a la ciutat de Girona. El 65% estaran reservats per a joves i també s’han establert reserves per a col·lectius específics. Està previst que la convocatòria per presentar les sol·licituds s’obri el mes de setembre.

Aquestes dues noves promocions s’incorporen a l’estratègia Missió Habitatge, impulsada pel consistori per implementar el Pla Local d’Habitatge i situar Girona com a referent en el desenvolupament de polítiques per millorar l’accés a l’habitatge.

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La promoció de Can Gibert del Pla està situada als números 72-74 del carrer de les Agudes i disposarà de 50 habitatges amb garatge en règim de lloguer destinats exclusivament a persones joves de fins a 34 anys inclosos. La promoció de Domeny està situada als números 23-25 i 27-29 del carrer de la Riera Bullidors i consta de 48 habitatges amb garatge i traster repartits en dos blocs.

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