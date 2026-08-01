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Detingut un home de 47 anys per l’incendi de dos vehicles sota les vies al barri de Sant Narcís de Girona

Un testimoni va veure el sospitós calant foc i en va facilitar la descripció a la Policia Municipal

Les imatges de l'estat en què van quedar els dos vehicles incendiats en un aparcament sota les vies de Sant Narcís, a Girona

Les imatges de l'estat en què van quedar els dos vehicles incendiats en un aparcament sota les vies de Sant Narcís, a Girona

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Girona carrer Cassià Costal - Josep Maria Gironella incendi vehicles un cotxe i una furgoneta provocat intencionat Policia Municipal busca el piròman / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 47 anys com a presumpte autor de l’incendi intencionat que ha afectat dos vehicles estacionats sota les vies del tren, al barri de Sant Narcís. L’arrest es va produir divendres 31 de juliol i l’home està investigat per un delicte de danys, segons han confirmat fonts municipals.

Els fets van tenir lloc dijous a la tarda en un aparcament a l’aire lliure situat a la confluència dels carrers de Cassià Costal i Josep Maria Gironella, al barri de Sant Narcís de Girona. Un ciutadà va alertar pels volts de les quatre que havia vist una persona calant foc entre dos vehicles i en va facilitar una descripció als agents.

Diverses patrulles de la Policia Municipal de Girona es van desplaçar fins a la zona i van iniciar la recerca del sospitós, però en aquell moment no el van poder localitzar.

Posteriorment, els agents van recollir la declaració del testimoni i la denúncia amb tota la informació relacionada amb els fets. Les gestions policials van permetre localitzar divendres el presumpte responsable i procedir a la seva detenció, confirmen fonts municipals.

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El foc es va originar en un dels vehicles estacionats i es va estendre al que hi havia al costat. En total, van resultar afectats un turisme i una furgoneta, que van patir danys principalment a la part davantera.

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