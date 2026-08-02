L’Aplec dels Àngels reconeix i agraeix la tasca dels cossos de prevenció i extinció d’incendis
S’ha tingut especialment present l’incendi que a inicis de juliol va afectar el massís de les Gavarres, així com les persones que pateixen les conseqüències dels incendis forestals
El santuari de la Mare de Déu dels Àngels, a Sant Martí Vell, ha celebrat aquest diumenge el tradicional aplec anual. Enguany, la festa ha tingut un caràcter especial de reconeixement als cossos i col·lectius implicats en la prevenció i l’extinció d’incendis i en la protecció de les persones i els béns en situacions d’emergència. L’ofici solemne, celebrat al migdia, ha estat presidit pel bisbe de Girona, Octavi Vilà, i ha comptat amb l’acompanyament de la Capella de Música de la Catedral de Girona. S’ha tingut especialment present l’incendi que a inicis de juliol va afectar el massís de les Gavarres, així com les persones que pateixen les conseqüències dels incendis forestals.
Entre les autoritats i els representants institucionals presents hi havia l’alcalde de Sant Martí Vell —municipi on es troba el santuari—; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart; representants dels diferents cossos de seguretat i emergències —Bombers, Mossos d’Esquadra, policies locals, Agents Rurals, Protecció Civil, Guàrdia Civil, agrupacions de defensa forestal (ADF) i Sistema d’Emergències Mèdiques—, i diversos representants del món local.
En les paraules de benvinguda, el capellà custodi del santuari, Miquel Calsina, ha recordat que aquest indret «és un punt neuràlgic i de referència no només d’aquest massís de les Gavarres, sinó també per tota la diòcesi de Girona, i per tantes persones, creients o no, per les que aquest santuari és molt significatiu, per raons familiars o simplement per l’estima i el vincle que tenen amb aquest lloc». En aquest sentit, ha explicat que l’aplec d’enguany volia contribuir a «prendre més consciència de la necessitat de custodiar el nostre patrimoni natural, com ens demanava d’una manera especial el papa Francesc a la seva encíclica».
Calsina també ha destacat que la celebració volia ser un acte d’agraïment a «la tasca dels cossos i els col·lectius implicats d’una manera o altra en la prevenció i extinció d’incendis» i ha demanat prudència davant l’actual situació de risc: «Tinguem cura, tinguem-nos cura».
En l’homilia, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha centrat la reflexió en la responsabilitat dels cristians envers la natura. «L’Escriptura és un càntic a la Creació que per a nosaltres, creients, és obra de Déu; no ens ha estat lliurada per tal d’explotar-la fins al límit, sinó per tal de gaudir-ne i garantir que en puguin gaudir també les futures generacions», ha afirmat. «Estem cridats a cooperar amb l’obra creadora de Déu, cridats a ajudar a mantenir la creació, no pas a contribuir a exhaurir-la», ha afegit.
També ha manifestat que «la cura de la Creació no és una qüestió secundària per als cristians. Estimar Déu implica respectar la seva obra» i ha remarcat que aquesta responsabilitat es concreta en les decisions quotidianes: «Cada gest compta: evitar el malbaratament dels aliments, consumir amb responsabilitat, respectar l’aigua, reduir els residus, protegir els espais naturals». En aquest sentit, ha destacat que aquestes «són petites decisions, decisions de cada dia, petits passos, que expressen una espiritualitat de gratitud i de respecte».
«La natura ens avisa, aquella natura part de l’obra creadora de Déu ens envia un missatge que no tot s’hi val, que la seva capacitat de resistència pot arribar al límit i qui més hi té a perdre som nosaltres mateixos perquè no som ni serem mai capaços de crear de nou», ha alertat. També ha recordat que «tenir cura de la natura és una expressió de l’amor al Creador i als nostres germans». L’homilia ha finalitzat amb una invocació a la patrona del santuari: «Que Maria, sota l’advocació de la Mare de Déu dels Àngels, ens ensenyi a viure amb gratitud, senzillesa i responsabilitat».
La jornada ha començat al matí amb una audició de sardanes a càrrec de La Principal d’Olot. Després de l’ofici hi ha hagut una nova ballada de sardanes, seguida del dinar de germanor. La Coral de Corçà clourà l’aplec al vespre amb una cantada d’havaneres.
- Les imatges del lliurament de diplomes als futurs mossos d'esquadra i policies locals a Montmeló
- Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- L'OCU desaconsella aquest tipus de targeta bancària: 'És cara i pot afavorir el sobreendeutament
- Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
- Un Tour amb Paula Blasi castigada
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar