Salellas aposta perquè la CUP explori candidatures d'esquerres i independentistes de cara a les municipals
L'alcalde de Girona creu que l'escenari per fer llistes "àmplies i unitàries" són les eleccions espanyoles o europees
Marina López / Xavier Pi (ACN)
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, aposta perquè la CUP explori candidatures d'esquerres i independentistes de cara a les eleccions municipals del 2027, tot i que defensa que la fórmula s'ha d'analitzar "cas per cas" i en funció de la realitat de cada municipi. En una entrevista a l'ACN, assegura que l'esquerra independentista necessita una "sacsejada" per adaptar-se al nou context polític, però considera que les candidatures "unitàries" tenen més sentit en altres comicis, com les eleccions espanyoles o europees, on es poden "superar els partits polítics". En clau catalana, Salellas avala el paper "més confrontatiu" de la CUP cap al Govern perquè la formació no és determinant per influir en les polítiques.
Salellas rebutja que la CUP hagi d'impulsar coalicions a tots els municipis de manera generalitzada. Segons explica, hi ha pobles on aquesta fórmula no és necessària perquè ja no existeixen més forces d'esquerres, mentre que en altres encara no es donen les condicions perquè prosperi. Tot i això, considera que el partit sí que hauria d'obrir aquest debat abans de les pròximes municipals.
"Sí que penso que la CUP hauria d'analitzar bé en cada municipi si és possible treballar per candidatures àmplies d'esquerres i independentistes", afirma. Salellas assegura que aquest és "el camí que tard o d'hora acabarem fent" perquè l'esquerra independentista necessita adaptar-se a un escenari polític diferent del que va sorgir després del Procés i del 15-M. "La dreta s'ha adaptat més ràpid que nosaltres i, per tant, sí que penso que calen aquest tipus de moviments", sosté.
L'alcalde subratlla, però, que qualsevol acord s'ha de construir a partir d'un projecte compartit i no d'una suma de sigles. "Tot això ha d'anar en base programàtica, sobretot, i en base de context", defensa. Per això insisteix que no hi pot haver una fórmula única per a tots els municipis. "Hi ha llocs on potser hi ha d'haver una única candidatura i en d'altres, com a Girona, potser n'hi haurà més d'una", assenyala.
En el cas de Girona, Salellas sí que apel·la directament a les formacions sobiranistes i d'esquerres que actualment no tenen representació municipal. L'alcalde considera que haurien de valorar si presentar candidatura pròpia pot fragmentar el vot: "Jo sí que penso a Girona tindria sentit que aquelles forces que no tenen representació i que es defineixen d'esquerres i sobiranistes no es presentessin, perquè ens estem jugant la possibilitat d'una alcaldia".
En canvi, Salellas veu més recorregut a candidatures unitàries a altres cites electorals, com les eleccions espanyoles o europees. Considera que aquests comicis permeten articular projectes que vagin més enllà dels partits polítics i representin un espai ampli de l'esquerra independentista. "Hi ha eleccions espanyoles o europees que donarien per provar de fer candidatures unitàries en un sentit molt ampli, independentistes i d'esquerres, on se superessin els partits polítics", defensa. Segons diu, en aquestes institucions "es fa una política més ideològica que no tant del detall del dia a dia".
En clau catalana, Salellas també subratlla que, amb l'actual aritmètica al Parlament, la CUP no és determinant per al Govern de Salvador Illa. Per això, defensa que el partit ha de mantenir un paper "més confrontatiu" amb l'executiu, tot i deixar la porta oberta a acords puntuals. "El mateix Govern ha definit els seus socis prioritaris, que són els Comuns i Esquerra", afirma. Segons l'alcalde, la CUP ha de "reforçar l'independentisme d'esquerres" davant una agenda del PSC que considera "espanyolitzadora" i "favorable als grans mercats i al gran capital", si bé admet que en qüestions concretes, especialment d'habitatge, es poden assolir enteses amb "acords puntuals".
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