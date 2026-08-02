Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
El projecte preveu un establiment de 4.951 metres quadrats, amb l’aparcament a la planta baixa i la superfície de venda, una cafeteria i els magatzems al primer pis
La cadena xilena Supermercados Cugat prepara la seva arribada a Europa amb la construcció d’un establiment a Vilablareix. El projecte preveu un edifici de 4.951 metres quadrats distribuït en dues plantes, amb un aparcament d’ús exclusiu per als clients a la planta baixa i la superfície comercial al primer pis. El futur supermercat s’aixecarà al número 16 de la carretera de Santa Coloma.
L’Ajuntament de Vilablareix ha concedit la llicència d’obres a la promotora Inmobiliaria Cugat Ovalle España, SL. Més enllà d’aquesta tramitació urbanística, però, el consistori assegura que no disposa de més informació sobre la iniciativa ni sobre els terminis previstos per posar en funcionament el negoci.
L’administració local desconeix quan començarà l’activitat comercial i assenyala que tampoc li consta oficialment quin serà l’operador que ocuparà l’immoble. L’autorització concedida correspon a la construcció de l’edifici, però encara no s’ha tramitat l’inici de l’activitat. Així mateix, la informació publicada per Solventa6 a la seva pàgina web, responsable de la gestió integral del projecte, vincula directament el futur equipament amb Supermercados Cugat. La firma presenta l’actuació com el desembarcament de la companyia xilena al mercat europeu.
Fonts de Solventa6 han confirmat a Diari de Girona que al cartell exterior hi figurarà el nom de Cugat. L’empresa, però, ha explicat que és difícil concretar una data de finalització dels treballs, de manera que encara no hi ha un calendari tancat per acabar la construcció ni per obrir les portes al públic.
Dues plantes
L’immoble tindrà dues plantes. A la part inferior s’hi habilitarà l’aparcament, reservat als clients, i el vestíbul que donarà accés a la zona comercial. La superfície de venda ocuparà el primer pis, on també se situaran les dependències necessàries per al funcionament del negoci. En aquest nivell hi haurà els magatzems i les cambres frigorífiques destinades a la conservació dels productes. El disseny també inclou una cafeteria, unes oficines i diferents espais reservats per al personal. El pis superior reunirà, per tant, l’àrea oberta al públic i les instal·lacions logístiques, administratives i laborals del supermercat.
Solventa6 s’ha encarregat de redactar el projecte, tant pel que fa al disseny de l’edifici com al de les instal·lacions. La companyia gironina també assumeix la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut i la gestió econòmica de l’actuació.
Fundada l’any 2001, Solventa6 és una empresa d’enginyeria especialitzada en energies renovables que presta serveis a empreses, particulars i institucions. Supermercados Cugat és una companyia familiar fundada a Xile i amb presència en diversos municipis del país sud-americà.
Aquest diari no ha pogut contactar amb responsables de Supermercados Cugat per obtenir més detalls sobre l’operació, el desenvolupament de les obres, l’oferta que tindrà el nou establiment o la data prevista d’obertura.
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