Urbanisme de Girona ajorna la modificació per al nou institut Comtessa Ermessenda per un informe ferroviari pendent
La Generalitat demana al consistori un segon informe ferroviari per poder donar el vistiplau definitiu a la reordenació de l'entorn del nou institut
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha suspès, de moment, la resolució sobre la modificació puntual número 85 del Pla general d’ordenació urbana de Girona, corresponent a l’illa PA-117, que preveu reordenar l’entorn del nou institut Comtessa Ermessenda. La comissió, celebrada el passat 22 de juliol, va ajornar-ne l’aprovació perquè faltava un segon informe de planificació ferroviària que havia d’aportar l’Ajuntament de Girona.
El nou centre educatiu se situarà en una zona afectada per les servituds i les limitacions del ferrocarril. S’ubicarà a la nau de l’antiga fàbrica Simon, entre el carrer de Barcelona i les vies del tren. Per aquest motiu, la Generalitat ha requerit aquest segon informe al consistori, que ja n’havia presentat un que «estava correcte», segons confirma el tinent d’alcaldia Sergi Font.
Font també assegura que l’ajornament «no afecta ni l’espai ni els terminis» previstos perquè el nou institut sigui una realitat. Confia, a més, que l’informe de planificació ferroviària estigui enllestit després de l’estiu. Serà aleshores quan la Comissió Territorial d’Urbanisme haurà de donar-hi el vistiplau definitiu. La pròxima sessió està prevista per al 30 de setembre, però, si l’informe no arriba a temps, caldrà esperar fins a l’11 de novembre.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Girona ja va aprovar inicialment la modificació el setembre de l’any passat i de forma provisional el març d’aquest any. Tanmateix, correspon a la Generalitat aprovar-la definitivament. A grans trets, la modificació permetrà que alguns blocs tinguin una planta més i desplaçarà la zona verda situada al costat dels sòls residencials per reubicar-la al costat del futur centre educatiu. La superfície afectada és d’uns 30.000 metres quadrats. També permetrà enderrocar algunes naus de l’entorn.
Tot el procés
A banda del vistiplau definitiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme, encara falten altres passos perquè l’institut Ermessenda sigui una realitat. Un dels principals és que marxin les persones sense llar que pernocten a l’antiga fàbrica tèxtil. Per això, l’Ajuntament va demanar una autorització judicial, de la qual encara no ha rebut resposta. Font confia que arribi «aviat».
Més enllà d’això, la Generalitat ja ha adjudicat el procés de redacció del projecte a la companyia Casa Solo. L’empresa, que disposa d’un termini de deu mesos per presentar el projecte segons el contracte, necessita accedir a l’interior de l’antiga fàbrica per iniciar els treballs. També falta aprovar els projectes d’urbanització i de reparcel·lació.
A més, quan totes les persones sense llar hagin marxat, l’immoble es tapiarà i es lliuraran les claus a la Generalitat. Un cop finalitzada la redacció del projecte, l’ens autonòmic haurà de licitar les obres. Posteriorment, caldrà executar tots els treballs necessaris per adequar l’espai. Es preveu que hi estudiïn uns 690 alumnes entre ESO, batxillerat i escola d’adults.
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