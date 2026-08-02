Un vehicle incendiat provoca el tall d'ambdòs carrils de la C-66 a Celrà
Els dos ocupants del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu sense patir cap ferida malgrat l'incendi quan el cotxe estava en marxa
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Arnau Lara
Celrà
Un vehicle incendiat als volts de les 12 del matí al quilòmetre 31,1 de la C-66 a Celrà, ha provocat retencions del trànsit en ambdues direccions, durant més de dos quilòmetres. Els dos ocupants del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu sense cap ferida, malgrat que l'incendi ha començat amb el cotxe en marxa.
Bombers de la Generalitat ha enviat dues dotacions al lloc dels fets, i el foc, que ha afectat principalment la part davantera del turisme, ja està extingit. Bombers informa que no ha afectat la massa forestal propera ni tampoc a la catenària de les vies del tren, properes al vehicle.
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