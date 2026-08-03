La Federació de Comerciants de Salt alerta d'una concentració excessiva d'establiments de restauració al municipi
La patronal comercial reclama un pla urbanístic per a Salt que ordeni la implantació d'activitats econòmiques i eviti la concentració d'establiments
Redacció
La Federació de Comerciants de Salt ha registrat una instància davant l'Ajuntament reclamant l'inici immediat de la redacció del Pla d'Usos del municipi i que, simultàniament, s'acordi una moratòria cautelar en l'atorgament de noves llicències de bars, cafeteries, restaurants i activitats assimilades mentre es tramita aquest instrument urbanístic.
La Federació recorda que, des de fa anys, ha defensat reiteradament la necessitat que Salt disposi d'un Pla d'Usos que ordeni la implantació de determinades activitats econòmiques. Malgrat aquestes propostes, aquest instrument urbanístic encara no s'ha impulsat, fet que ha deixat el municipi sense una eina essencial per garantir un desenvolupament comercial equilibrat i protegir la convivència ciutadana.
Segons la Federació, la manca de planificació ha afavorit una concentració progressiva d'establiments de restauració en determinades zones, sense disposar d'uns criteris objectius que garanteixin l'equilibri entre l'activitat econòmica, el comerç de proximitat i la qualitat de vida dels veïns.
El president de la Federació de Comerciants ha declarat que "no estem en contra de cap negoci. Estem a favor d'un municipi ordenat, amb un comerç diversificat i amb una planificació que protegeixi tant l'activitat econòmica com la convivència. Salt no pot continuar creixent sense criteri."
L'exemple d'Olot
La Federació posa com a referent el cas d'Olot, que compta des de fa anys amb el Pla Especial Urbanístic d'Usos i Activitats al Nucli Antic. Aquest instrument ha permès a l'Ajuntament d'Olot limitar i denegar llicències a supermercats de 24 hores, locutoris, barberies i centres de manicura al centre històric per evitar la concentració excessiva d'una mateixa activitat. Davant l'efecte de desplaçament d'aquests negocis cap a barris perifèrics, el consistori olotí ha aprovat estendre la regulació a tota la ciutat.
La Federació de Comerciants de Salt considera que aquest model demostra que la planificació d'usos és una eina eficaç i necessària, i alerta que a la Massana ja hi ha més de 19 establiments de restauració en funcionament i 4 més en tràmit, una concentració que il·lustra la urgència d'actuar abans que el fenomen es reprodueixi en altres zones del municipi.
Les propostes de la Federació
La instància presentada reclama: L'inici immediat de la redacció i tramitació del Pla d'Usos de Salt; l'adopció simultània d'una moratòria cautelar de noves llicències mentre es tramita aquest planejament; l'elaboració d'un informe tècnic sobre la densitat actual d'establiments de restauració i el seu impacte sobre el comerç; la convivència i l'espai públic; i la participació de la Federació de Comerciants, les associacions veïnals i la resta d'agents socials i econòmics en l'elaboració del Pla d'Usos.
La Federació considera que governar és anticipar-se als problemes, no limitar-se a gestionar-ne les conseqüències. Per això reclama per Salt "un model comercial equilibrat, segur i sostenible. Cada nova llicència concedida sense una planificació adequada fa més difícil corregir els desequilibris existents."
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