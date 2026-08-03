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Investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort al centre de Girona

Els Mossos han obert diligències per un delicte d’odi després de la denúncia de la víctima, que hauria estat insultada, amenaçada de mort i agredida

Les entitats agrupades en l’Espai LGTBI de Girona, durant la concentració convocada el 29 de juliol en solidaritat amb les víctimes i en rebuig de l’atemptat LGTBI-fòbic de Berlín.

Les entitats agrupades en l’Espai LGTBI de Girona, durant la concentració convocada el 29 de juliol en solidaritat amb les víctimes i en rebuig de l’atemptat LGTBI-fòbic de Berlín. / Espai LGTBI Girona

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un home ha denunciat haver patit una agressió homòfoba al centre de Girona divendres, pels volts de les set del vespre. La víctima hauria estat increpada per un altre home amb insults relacionats amb la seva orientació sexual i amenaçada de mort.

Els Mossos d’Esquadra han confirmat que han rebut la denúncia i que han obert un atestat. De moment, els fets estan tipificats com un possible delicte d’odi i la investigació continua oberta.

Segons el relat de la víctima difós per l’Espai LGTBI Girona, l’agressor el va insultar mentre caminava pel centre de la ciutat, el va agafar pel coll i el va amenaçar dient-li que el mataria «per maricón».

Tot apunta que durant l’episodi es va produir un forcejament i que la víctima va patir lesions lleus. Els Mossos treballen per aclarir les circumstàncies de l’agressió i identificar l’autor.

Més casos?

El cas també s’ha notificat a l’Observatori Contra l’Homofòbia perquè en faci el seguiment corresponent. L’Espai LGTBI Girona, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, ha condemnat «rotundament» l’agressió i ha expressat el seu suport a la víctima en un comunicat a les xarxes socials.

L’entitat assegura que ha tingut coneixement que el mateix home podria haver protagonitzat altres episodis d’intimidació i insults contra diferents persones al centre de Girona. Per aquest motiu, ha fet una crida perquè qualsevol possible víctima o testimoni ho comuniqui a la policia.

«Cada testimoni pot ser clau per a la investigació i per evitar noves agressions», assenyala l’Espai LGTBI Girona, que demana a les persones que presenciessin els fets o que disposin d’informació que es posin en contacte amb els Mossos d’Esquadra.

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L’entitat ha remarcat que no es pot «normalitzar l’odi ni mirar cap a una altra banda» i ha reiterat el suport a totes les persones que pateixen violència o discriminació per motius d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

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