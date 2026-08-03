L'inici de les obres a les places Pompeu Fabra i de l'Hospital de Girona es retarda
L'Ajuntament de Girona ha anunciat el retard de les obres que milloraran l'estat de les llambordes de la via, afectant el trànsit durant quatre mesos
Júlia Bagué
Les obres de reparació del paviment de calçada de les places de Pompeu Fabra i de l’Hospital, previstes de començar aquest dilluns, s’endarrereixen una setmana. Segons constava fa uns dies a la pàgina web de l'Ajuntament de Girona , les tasques havien de començar el 3 d'agost. Tanmateix, en una publicació a les xarxes socials, ha anunciat que es reprogramen pel pròxim dilluns 10 d'agost.
Durant els pròxims quatre mesos, el carril que transcorre per la plaça de l’Hospital i de Pompeu Fabra quedarà tallat al trànsit. Això comportarà desviar el trànsit de la zona, però es garantirà l’accés als guals. Així mateix, el pas de vianants es mantindrà obert durant tota la durada de les obres. També hi haurà afectacions al bus urbà, concretament a les línies L1, L6, L7 i L11, que hauran de modificar la ruta
L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat i el confort de la circulació viària en aquest àmbit, on el paviment instal·lat fa més de quinze anys, presenta un deteriorament en les llambordes de pedra. Les obres inclouen la retirada del paviment, la neteja de la base de formigó i la recol·locació de les llambordes sobre una base de morter d’alta capacitat que es farà nova. També s’executaran les juntes i els elements de confinament amb pedra natural de Sant Vicenç.
Segons confirma l'Ajuntament, l'inici de les obres depèn de l'empresa, Ecosta Construccions, que executarà els treballs a partir de la setmana que ve amb un pressupost total de 232.655,13 euros.
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