La Sorellona i l'Ajuntament de Girona impulsen la biodiversitat urbana amb aules de natura als barris
Els antics contenidors marítims reconvertits en aules de natura han acollit activitats lúdiques per descobrir la flora i fauna gironina
Júlia Bagué
L'Associació la Sorellona ha coordinat durant tot el mes de juliol les aules de natura, una iniciativa que, amb l'Ajuntament de Girona, ha portat l'educació ambiental als barris de Torre de Taialà, Can Gibert del Pla i Pont Major. Els antics contenidors marítims són ara un espai convertible, amb taulells desplegables i portes que fan d'expositor, que han acollit cada dimarts, dijous i dissabte de juliol, activitats lúdiques relacionades amb el medi natural gironí. La prova pilot d'enguany ha tingut una bona rebuda, i des de la Sorellona planegen donar-li "més embranzida" de cara a l'any que ve.
La iniciativa s'inscriu en el projecte municipal GiroNat, que busca una renaturalització urbana impulsant la biodiversitat i la infraestructura ecològica de la ciutat. L'educador ambiental de la Sorellona que ha coordinat les activitats a les tres aules de natura, Pau Jaén, assegura que la tria dels espais no ha sigut a l'atzar: "són zones de Girona amb gran concentració de biodiversitat i que la gent no coneix". A través d'activitats vinculades al joc, els nens que han visitat durant aquest mes les aules de natura, han descobert la flora i fauna de la seva ciutat.
Aquests espais s'han plantejat, principalment, perquè la visitessin els grups escolars i entitats que ho sol·licitessin, com ara el mateix casal d'estiu que organitza la Sorellona, però també s'ha obert gratuïtament a tots els nens i nenes que venien de manera individual. El coordinador de la iniciativa, membre de la Sorellona, Joan Pérez, explica que les aules es mantindran actives durant el curs per activitats puntuals dirigides a la ciutadania, i preveu una millora de la difusió de cara a l'estiu que ve per promocionar-les més.
Montse Ruiz és una veïna del barri de Vista Alegre que ha portat la seva neta de cinc anys a l'aula de Pont Major. Durant els dies que passa a casa els avis, buscaven activitats a l'agenda de l'Ajuntament: "Ella ja va a una escola de natura, així que ens ha semblat molt adequat". Jaén li ha estat parlant sobre papallones, però ella ja n'és tota una experta. Ruiz afegeix que "una educació així és un regal", sobretot quan són petits.
L'educador del projecte assegura que sobretot l'aula de Pont Major "ha servit per fer bastant de barri". Les tres ludoteques han rebut nens i nenes d'edats i realitats molt diverses: "És una gran oportunitat per les famílies que no tenen recursos per pagar un casal d'estiu". En molts casos, les famílies s'han desplaçat expressament d'altres zones, com Mireia Vinardell, que ha vingut amb els seus dos fills de tres i cinc anys amb bicicleta des de Salt. Prioritza aquest tipus d’activitats, ja que a l’estiu li agrada «compensar aquesta part de descoberta de natura» que troba que li falta a l’escola.
En el penúltim dia programat de l'aula de natura, Jaén ha fet un balanç molt positiu: "Ha funcionat bastant bé". Afirma que tots els nens que han anat passant "s'ho han passat bé i han après, i d'això es tracta". Remarca la tasca important que fa l'associació en l'àmbit educatiu i ambiental, i assegura que ell mateix va començar a la Sorellona com a alumne i s'hi ha acabat quedant com a monitor.
Contenidors de colors
Prèvies a les aules de natura, la Sorellona també va organitzar unes activitats que consistien a decorar els contenidors marítims que han rehabilitat. Amb motius vegetals i animals plens de color, els tres contenidors s'han reciclat i adaptat per aquesta nova vida. Tal com apunta Pérez, estan pensats per ser magatzems: "Les aules de natura són tot l'espai que els envolta".
La idea original i el disseny s'atribueixen a la Sorellona. La construcció va ser en mans de Pere Aguilar, amb la supervisió de les arquitectes Laia Escribà i Olga Muñoz. L'estructura, a més, compta amb una coberta vegetal. Pérez explica que són "unes catifes de sedums precultivades preparades per a sobreviure a la intempèrie". Gràcies a aquestes cobertes verdes, atrauen pol·linitzadors i aïllen les estructures de la calor.
Aquests magatzems també tenen una característica clau: "No són fixes a terra", afirma el coordinador. D'aquesta manera, la idea és que al cap d'uns anys, quan ja hagin complert la seva funció lúdica i educativa, puguin instal·lar-se a altres barris de Girona.
Pintar-los, segons explica Pérez, també redueix el risc de patir vandalisme: "Hi van participar els mateixos nens i nenes de les escoles properes". Que fos una activitat comunitària, implicant als més petits, "crea un major respecte i vinculació amb la gent del barri".
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