Torre Taialà debatrà dues opcions per a la pista esportiva després de l'estiu
Després del procés participatiu, es presentaran esbossos tècnics i estudis de viabilitat per definir els usos de la pista de Torre Taialà
L'Ajuntament de Girona presentarà dues propostes als veïns de Torre Taialà per reobrir la pista esportiva del barri. La idea és que "passat l'estiu" es puguin presentar "esbossos del projecte tècnic una mica més elaborats", va confirmar la regidora de Ciutat que Cuida i del barri, Gemma Martínez, en el ple municipal de la setmana passada. També s'ha d'afegir "l'estudi de viabilitat" i quins aspectes es poden tirar endavant a "curt termini" i quins altres s'han d'esperar.
Tot això sorgeix arran del procés participatiu que es va fer a finals de maig i on van participar un centenar de persones. El procés es va dur a terme a partir de tres sessions i hi van participar persones de "diferents edats". Va ser dinamitzat per l'equip del Centre Cívic Ter, que "ha portat la direcció del procés" i el principal debat va sorgir en "temes de seguretat".
El desacord veïnal es va produir, sobretot, amb el tema de la tanca que ara envolta la pista. Fa unes setmanes, el president de l'Associació de Veïns de Torre de Taialà, Jesús, Ruiz, va comentar que l'ideal seria poder "tancar" l'espai, perquè és pròxim a la carretera. Tot apunta que altres veïns no ho veuen així. "No hi va haver tant consens", va dir Martínez, que va afegir que no hi havia un acord total en "si s'havia de mantenir el format de la pista amb la tanca posada o si s'havia de treure, si s'havia de treure una part o si hi havia d'haver horaris".
Cal veure si s'ha de mantenir el format de la pista amb la tanca posada o si s'ha de treure, si s'ha de treure una part o si hi ha d'haver horaris".
Per això, la regidora va detallar que es presentaria un esbós "amb tanca" i un altre amb una "tanca parcial per donar major obertura" a l'espai. A partir d'aquí, se celebrarà una altra sessió participativa per decidir com ho volen els veïns. La trobada es farà passat l'estiu.
Jocs, rocòdrom o tarima
Fins ara, l'espai era una pista de bàsquet. Els veïns volien mantenir-la, però l'objectiu és que sigui un indret que no perjudiqui la convivència veïnal i, per això, es faran actuacions diferents. "La pista tindrà uns usos atenent diferents necessitats, tenint en compte edats i perfils", va dir Martínez. Els usos encara no estan del tot definits, però sí que van sortir "propostes força boniques".
La regidora va comentar que "pels més petits" s'havia proposat posar circuits de jocs o un rocòdrom. També una tarima per "fer tiktoks" i dur a terme "espectacles de petit format". A més, va sorgir la idea d'instal·lar elements de cal·listènia i de promoció de la salut "per a la gent gran". La finalitat és que sigui un "espai amb dinamització comunitària, per donar vida a la plaça, al veïnat i programar activitats".
Tancada per decisió judicial
Durant la tardor de 2022 la pista es va tancar després d'una decisió judicial que donava la raó a un veí que es queixava per l'excés de soroll durant les nits que generava la pista de bàsquet. Per resoldre la problemàtica, es va instal·lar un tancament perimetral i una porta d'entrada i sortida que quedava tancada a les nits. També càmeres de videovigilància per controlar qui entrava a la pista.
L'Ajuntament va demanar als jutjats poder reobrir la pista. Ho va fer el febrer de 2023, però a principis de 2024 es va haver de tornar a tancar. Totes les actuacions del consistori, quedaven per fer unes proves acústiques per determinar els decibels que hi havia durant l'ús de la instal·lació (tancada entre les deu de la nit i les vuit del matí). Les molèsties veïnals no van remetre i el jutge va sentenciar que la pista s'havia de tornar a tancar.
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