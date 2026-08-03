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La Xarxa de Centres Cívics de Girona amplia la seva oferta amb 719 cursos i 10.506 places per al curs 2026-2027

El 91% de la programació dels centres cívics de Girona prové d'entitats i associacions locals

Cartell de la Xarxa de Centres Cívics de Girona

Cartell de la Xarxa de Centres Cívics de Girona / Ajuntament de Girona

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Redacció

La Xarxa de Centres Cívics de Girona presenta la programació del curs 2026-2027 amb una oferta de 719 cursos i tallers i 10.506 places, una xifra que suposa un lleuger increment respecte al curs anterior, quan es van programar 668 activitats amb 10.030 places. La proposta consolida els centres cívics com a espais de formació, participació, convivència i cohesió social, amb una oferta diversa adreçada a totes les edats i interessos.

El 91% de la programació està impulsada per entitats i associacions de Girona, un fet que posa de manifest el paper fonamental del teixit associatiu en la construcció d'una programació de proximitat, arrelada als barris i adaptada a les necessitats de la ciutadania. Les preinscripcions es podran fer de l'1 al 15 de setembre, el 16 de setembre tindrà lloc el sorteig de places i el curs començarà l'1 d'octubre.

"La força de la Xarxa de Centres Cívics és el treball compartit amb les entitats i el veïnat. Més enllà dels cursos i tallers, els centres són espais on es creen vincles, es comparteixen coneixements i es construeix comunitat. Aquesta programació és una mostra del dinamisme dels barris i del compromís col·lectiu per fer de Girona una ciutat més cohesionada i participativa", ha destacat la regidora de Centres Cívics, d’Educació i de Participació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés.

Les activitats

Cada centre cívic continua desenvolupant una programació pròpia vinculada a la realitat del seu territori i a les demandes del veïnat.

Al Centre Cívic Onyar, la programació impulsada per entitats de barri i de ciutat continua creixent, fet que permet ampliar i enriquir l'oferta tant per al veïnat de Girona Est com per a la resta de la ciutat. La música esdevé l'eix principal de la programació amb nous cursos de guitarra, percussió, cant coral i ball.

Al Centre Cívic Santa Eugènia, més de vint entitats del barri impulsen una oferta de 148 cursos. El centre reforça també els espais de trobada gratuïts per al veïnat i continua reivindicant l'espai públic com una extensió de l'equipament, amb activitats que fomenten la convivència i els aprenentatges compartits.

Al Centre Cívic Ter s'incorporen noves propostes per a joves, nous espais formatius per a persones adultes i nous espais de trobada que afavoreixen la inclusió dels diferents col·lectius del barri, donant resposta a les necessitats detectades pel veïnat.

El Centre Cívic Sant Narcís consolida iniciatives com l'Espai Familiar, la Farmàcia Viva i el projecte Teixint el barri, iniciat aquesta primavera com un espai de creació col·lectiva a través del ganxet. També començarà un nou cicle del projecte La Incòmoda, que enguany posa el focus en les arts escèniques com a eina de transformació social i incorpora, com a novetat, un taller de teatre musical comunitari.

Al Centre Cívic Pont Major-Pedret es reforcen les iniciatives vinculades a la recuperació i divulgació de la memòria històrica i del patrimoni del barri, amb exposicions fotogràfiques, documentals com “Modernisme i indústria al Pont Major. Records de Can Regàs” i “Preservem la memòria”, visites guiades i sortides. També es dona suport a projectes comunitaris com la colla de la Gegantona, la Majordoma del Pont Major, el llibre Llegendes del Pont Major o la batucada jove Tomba Tambors, entre d'altres.

Al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, arran de l'arribada de nous veïns i veïnes, s'impulsaran espais de trobada entre entitats i ciutadania per afavorir una comunitat més inclusiva i cohesionada, amb especial atenció a la promoció de la llengua i la cultura catalanes. Hi participaran, entre d'altres, l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell, The Hub, Girona Buddies, la Fundació Les Voltes i la regidoria de Llengua Catalana.

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Finalment, el Centre Cívic Pla de Palau amplia la seva programació amb nous projectes que fomenten la participació i les relacions entre el veïnat. Destaca la creació de l'Espai Tertúlia, un nou punt de trobada per compartir àpats i crear vincles, així com la continuïtat de propostes consolidades com els Dimecres juganers; Circuits renovats, dedicat a la reparació de petits electrodomèstics, i l'Espai +65. A més, s'incorpora com a nova entitat programadora l'Associació Club Petanca Montilivi, que impulsarà una proposta intergeneracional a través de l'Escola de Petanca.

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