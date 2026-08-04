El cotxe de la UdG es juga la competició a Montmeló amb una inspecció tècnica decisiva aquest dimarts
Els estudiants de la UdG Racing Division preparen les últimes modificacions al monoplaça, afrontant exàmens teòrics i una inspecció clau per seguir a la competició
Júlia Bagué
L'equip de la UdG que competirà aquesta setmana a Montmeló amb motiu de la Formula Student Spain 2026 té la inspecció tècnica aquest dimarts. Aquesta prova és decisiva, ja que, en cas de no passar-la, l'equip ho hauria de reintentar al cap de dos dies, perdent puntuació, o bé s'hauria de retirar. El passat 10 de juliol presentaven el cotxe públicament, que encara demanava diversos ajustaments i peces. A partir d'aquest dilluns, els estudiants de la UdG Racing Division preparen les darreres modificacions al monoplaça per una de les competicions internacionals per estudiants d'ingenieria més important.
El projecte, liderat pels estudiants d'enginyeria Marc Vilà i Damian Granados, passa des d'aquest dilluns diversos exàmens teòrics. L'equip ha de demostrar, davant d'un jurat d'enginyers i personal qualificat del sector, que presenten un pla sòlid i ben fonamentat. Una de les proves ha consistit a justificar totes les despeses, mentre que en una altra han explicat la tria dels materials emprats. També han hagut de presentar un business plan on venen un producte a uns inversors ficticis o demostrar que els seus pilots poden sortir del vehicle en menys de cinc segons.
En definitiva, la competició, que enguany celebra la seva 16a edició, consta d'un conjunt de proves teòriques i dinàmiques que van sumant punts. No hi ha cap cursa final, sinó que els estudiants han de demostrar, a través d'aquests exàmens, que presenten un vehicle funcional, potent i ben construït.
La prova decisiva és aquest dimarts, durant la qual el cotxe de la UdG Racing Division passarà una inspecció tècnica exhaustiva. En cas de no passar-la, tenen l'opció de tornar-se a examinar aquest dijous, però suposaria un gran desavantatge per l'equip. És en aquesta prova en què, el 2014, l'equip pioner de la UdG, liderat per Albert Martínez, va quedar fora de la competició. Aquest dilluns, però, el grup d'enguany ha passat un pre-escrutini tècnic on se'ls ha proposat millores, com ara substituir cargols de nylon per uns de mecànics, canviar les ròtules del vehicle o millorar les connexions electròniques.
Aprendre i competir
Els estudiants de la UdG es mostren confiats, i asseguren que altres equips més experimentats "no es creuen que siguem concursants de primer any". Tot i això, es marquen un objectiu realista: "Aquest any és per aprendre i per passar la prova que ens permeti competir". Asseguren que, independentment dels resultats, la setmana següent de la competició ja començaran els preparatius pel prototip del 2027.
A partir d'aquest dimecres començaran les proves dinàmiques pels diferents equips, que hauran de sotmetre's a una prova d'obstacles i una d'acceleració i frenada. L'endemà, els pilots hauran de demostrar les seves habilitats de maniobra i la resposta del vehicle al circuit. Finalment, divendres tindrà lloc la prova on molts de vehicles no travessen la meta: el test de resistència. Els cotxes hauran de recórrer 22 quilòmetres amb un canvi de pilot a la meitat del circuit. És en aquesta categoria on la UdG Racing Team espera destacar: "El nostre monoplaça no és el més lleuger, però confiem acabar la prova Endurance".
Condicions adverses
L'equip de la UdG està instal·lat a Montmeló des d'aquest dissabte. En arribar, es van trobar que vuit equips no disposaven d'un box on treballar, però que se'ls oferia un espai alternatiu en unes carpes. Asseguren que han tingut molts problemes amb la llum, que és indispensable per la majoria dels treballs, i que "l'espai és molt petit i poc delimitat, i això fa que alguns equips envaeixin l'espai dels altres".
A més a més, denuncien una situació de calor extrema, que ja ha causat un cas de cop de calor a un company de carpa: "toca el sol de ple als plàstics, i no ens faciliten ventiladors ni cap sistema de climatització". Des de l'organització, però, reparteixen aigües fredes dos o tres cops al dia als participants.
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