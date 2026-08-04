La Cursa Solidària dels Bombers de Girona torna el 13 de setembre
La recaptació es destinarà als serveis d’atenció a persones amb càncer i a l’Associació Dota de Salt
La Fundació Oncolliga Girona i l’Associació Cultural i Esportiva Bombers de Girona celebraran el diumenge 13 de setembre una nova edició de la Cursa Solidària Bombers de Girona, que manté el lema “Apaguem el càncer”. Les inscripcions ja estan obertes.
La prova va reunir 1.300 participants en l’edició de l’any passat. Enguany tornarà a combinar curses infantils i recorreguts per a adults, amb sortida i arribada a la zona de la Copa de Girona.
La major part dels beneficis es destinarà a la Fundació Oncolliga Girona, que ofereix serveis de suport a persones amb càncer i als seus familiars. Entre aquests serveis hi ha l’atenció psicològica, la fisioteràpia a domicili, el drenatge limfàtic, el préstec de material tècnic, l’allotjament per a pacients i familiars, l’estètica oncològica, l’assessorament nutricional, el banc de perruques, l’orientació laboral i la neteja domiciliària.
Un 10% de la recaptació es reservarà per a l’Associació Dota de Salt, que ofereix alfabetització a dones que no van poder ser escolaritzades als seus països d’origen.
Curses infantils i recorreguts
La jornada començarà a les dos quarts de deu del matí amb les curses infantils. S’han programat tres distàncies segons l’edat dels participants: 300 metres per als infants de 4 a 6 anys, 600 metres per als de 7 a 9 anys i 1.200 metres per als de 10 a 12 anys.
A les deu començaran les curses de 5 i 10 quilòmetres. Els dos recorreguts seran circulars, pràcticament plans i transcorreran per les Ribes del Ter.
Paral·lelament, se celebrarà una cursa de 5 quilòmetres per a bombers i bomberes, que hauran de completar el recorregut amb l’equip de protecció individual (EPI) i l’equip de respiració autònoma (ERA).
Les persones que s’inscriguin abans de l’1 de setembre rebran la samarreta commemorativa de la cursa. Els infants inscrits també tindran un obsequi i es lliuraran trofeus als primers classificats de les diferents categories.
Les inscripcions es poden formalitzar al web de la Cursa Bombers Girona. El mateix dia de la prova també se n’acceptaran de presencials, però no inclouran samarreta ni xip.
Els dorsals es podran recollir el divendres 11 de setembre, de cinc de la tarda a vuit del vespre, al Parc de Bombers de Girona; el dissabte 12 de setembre, de cinc de la tarda a vuit del vespre, a la Copa, i el mateix dia de la cursa, de dos quarts de vuit del matí a les nou del matí.
Iniciada el 2008
La Cursa Solidària Bombers de Girona va néixer el 2008 com a homenatge a un membre del cos que patia una malaltia degenerativa. A partir de la tercera edició, celebrada el 2010, la prova va incorporar una finalitat solidària i va començar a destinar la recaptació a entitats i causes socials del territori.
Des del 2023, la cursa s’organitza amb la col·laboració de la Fundació Oncolliga Girona, que n’és la principal beneficiària, informa l'entitat.
“La col·laboració entre Bombers de Girona i la Fundació Oncolliga Girona demostra que, quan dues entitats compromeses amb les persones uneixen esforços, és possible transformar una prova esportiva en una gran iniciativa de ciutat al servei d’una causa solidària”, ha assenyalat Paqui Badosa, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- Investiguen una agència de viatges gironina per un possible cas d'estafa
- Activen els avisos de pluges torrencials davant l'arribada de forts xàfecs acompanyats de tempesta
- Un supermercat xilè prepara la seva arribada a Europa des de Vilablareix
- Necrològiques del 3 d'agost de 2026
- L'home que va aparèixer en un contenidor de Lloret de Mar aquest divendres va ser mort a trets
- Denuncien a Competència els jutges de la Secció Civil de Girona per presumptament fixar els imports de les costes en plets bancaris