La Generalitat aprova l'Any Emília Xargay 2027 per reivindicar el llegat de la pintora i escultora de Sarrià de Ter
La iniciativa, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació d'Amics de la UNESCO de Girona, posa en valor l'obra de l'artista
Redacció
L'Ajuntament de Sarrià de Ter expressa la seva satisfacció per l'aprovació, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, de l'Any Emília Xargay 2027, una commemoració oficial que coincidirà amb el centenari del naixement de la pintora, escultora i ceramista sarrianenca Emília Xargay i Pagès (1927-2002). La declaració forma part del programa de commemoracions oficials de la Generalitat per a l'any 2027, amb l'objectiu de recuperar, divulgar i posar en valor personalitats que han deixat una empremta significativa en el patrimoni cultural del país.
Aquest reconeixement és el resultat d'una proposta impulsada per l'Ajuntament de Sarrià de Ter, que durant els darrers mesos ha elaborat un ampli dossier justificatiu posant de relleu la trajectòria artística d'Emília Xargay, la rellevància del seu llegat i l'oportunitat que representa el seu centenari per reivindicar una de les artistes catalanes més importants de la segona meitat del segle XX. El projecte planteja una commemoració de caràcter cultural, territorial i educatiu, amb la participació de municipis, equipaments i institucions que conserven obra de l'artista.
L'Ajuntament vol destacar especialment la col·laboració de l'Associació d'Amics de la UNESCO de Girona, una entitat que des de fa més d'una dècada treballa activament per preservar i difondre el patrimoni d'Emília Xargay. Juntament amb el consistori sarrianenc, va impulsar la Xarxa Xargay, un projecte de cooperació entre municipis amb obra pública de l'artista que ha esdevingut una eina fonamental per coordinar accions de conservació, divulgació i sensibilització al voltant del seu llegat.
Els Amics de la UNESCO de Girona també han desenvolupat iniciatives de gran valor pedagògic i patrimonial, com el projecte Apadrinem Escultures, que promou la implicació de la ciutadania i de les entitats locals en la conservació i difusió de les obres d'art situades a l'espai públic. Aquesta tasca continuada ha estat decisiva per mantenir viu el coneixement sobre Emília Xargay i facilitar que el seu llegat arribi a les noves generacions.
L'Any Emília Xargay 2027 permetrà desplegar una programació cultural àmplia i descentralitzada, amb exposicions, conferències, activitats educatives, itineraris culturals, publicacions i altres iniciatives destinades a donar a conèixer l'obra i la figura de l'artista arreu de Catalunya. La commemoració també contribuirà a reivindicar el paper de les dones artistes en la història de l'art contemporani i a posar en valor un patrimoni que forma part de la identitat cultural del país.
L'Alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, ha volgut destacar que "la declaració de l'Any Emília Xargay representa un reconeixement merescut a una artista excepcional que sempre va mantenir un fort vincle amb el seu poble. També és un reconeixement al treball col·lectiu de moltes persones, institucions i entitats que durant anys han treballat perquè el seu llegat ocupi el lloc que li correspon dins la cultura catalana."
L'Ajuntament de Sarrià de Ter continuarà treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'Associació d'Amics de la UNESCO de Girona, els municipis de la Xarxa Xargay i la resta d'institucions col·laboradores per fer de l'Any Emília Xargay 2027 una commemoració participativa, rigorosa i amb projecció nacional, que contribueixi a consolidar el reconeixement d'una creadora fonamental de l'art català del segle XX.
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