L'Ajuntament de Girona estudiarà espais per ubicar una sala de festes després del rebuig veïnal
Els promotors busquen una nova ubicació per a la sala de concerts "Alter" després del fracàs de les propostes anteriors
L'Ajuntament de Girona s'ha compromès a estudiar els "canvis necessaris per ordenar quins són els espais òptims" perquè hi hagi una sala de festes a la ciutat. Ho va explicar en el ple del passat 27 de juliol el tinent d'alcaldia, Sergi Font, després de confirmar que la sala de concerts que s'havia projectat al número 2 del carrer d'Emili Grahit no es duria a terme, com ja van avançar fa uns dies els mateixos promotors.
La intenció del consistori és "evitar situacions com les que s'han viscut en els últims mesos", amb el rebuig veïnal que ha produït la possibilitat que hi hagués un equipament d'aquestes característiques al barri de Pla de Palau-Sant Pau. Font va indicar que davant la “voluntat d’escolta” arran de la “mobilització ciutadana” havien atès les “sol·licituds i demanades” de les afectacions que podia causar una sala de concerts a aquesta zona de la ciutat.
La intenció és evitar situacions com les que s'han viscut en els últims mesos
De fet, més de cinquanta comunitats de veïns van presentar al·legacions i iniciar una recollida de firmes perquè de cap manera volien que la sala de concerts fos una realitat. De la mateixa manera, quan es va projectar una sala a l'àmbit del Pont de la Barca, a principis del 2023, es va produir una oposició frontal per part dels veïns dels barris de Fontajau i Sant Ponç, que també van dur a terme una recollida de signatures.
I ara què?
Els promotors van anunciar fa unes setmanes que renunciaven a fer la sala de concerts en aquest espai. Ho van al·legar dient que la inversió que havien de fer era massa elevada pel format previst per l’equipament. Font, va apuntar que “la tramitació es va aturar en el moment en el qual l’Ajuntament va fer una sèrie de requeriments de documentació” i els impulsors “no els van entrar”. Va ser llavors quan el consistori va “desestimar el procés”.
El 2023, els mateixos promotors i empresaris que volien fer aquesta sala a Emili Grahit en van projectar una altra en una nau del Pont de la Barca. Era un projecte més ambiciós, amb unes instal·lacions més grans i amb més capacitat. L’objectiu era fer una sala semblant a la coneguda Razzmatazz de Barcelona i havia de portar el nom “Alter”, un joc de paraules amb el terme “alternatiu” i amb el fet que la sala s’havia d’ubicar al costat del riu Ter. L’equipament d’Emili Grahit també s’havia d’anomenar així.
Amb el segon intent fallit els impulsors no desistiran i ja van anunciar fa unes setmanes que buscarien una ubicació més idònia. Creuen que una sala de concerts és necessària a Girona. En paral·lel, l’Ajuntament preveu estudiar aquests espais òptims perquè es pugui fer un equipament d’aquestes característiques. De fet, en la mateixa línia que els impulsors, l’alcalde, Lluc Salellas, va defensar fa uns mesos en una entrevista a Televisió de Girona que seria “positiu” que Girona tingués una sala de concerts, tot i que ja va avisar que calia “pensar bé” l’indret.
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