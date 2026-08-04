Veïns de Vilablareix reclamen canvis en els accessos i mesures contra el soroll del futur supermercat Cugat
L'Ajuntament va inadmetre un recurs veïnal per presentar-se fora del termini legal, sense valorar les queixes sobre mobilitat i soroll
Els veïns dels carrers pròxims al futur supermercat de la cadena xilena Supermercados Cugat, que s’ubicarà al número 16 de la carretera de Santa Coloma de Vilablareix, s’han organitzat per reclamar canvis en els accessos i mesures contra el soroll. Els afectats van presentar un recurs a l’Ajuntament, però el consistori el va inadmetre perquè s’havia interposat “molt fora del termini legal”.
El que s’impugnava era l’acord de concessió de la llicència urbanística, aprovat el novembre de 2023, mentre que el recurs de reposició es va presentar el juny d’aquest any. Segons la resolució municipal, el termini per interposar-lo era d’un mes i l’accés posterior dels veïns a l’expedient no permetia reobrir-lo. Per aquest motiu, l’Ajuntament tampoc va entrar a valorar el fons de les queixes sobre mobilitat i soroll.
Un dels principals inconvenients que assenyalen els veïns és la possible sortida dels camions més llargs pel carrer del Montnegre, on hi ha diversos habitatges unifamiliars. Consideren que aquesta opció és “inadmissible” pels efectes sobre el soroll, la mobilitat i la seguretat, i demanen modificar el moll de càrrega o ampliar l’accés perquè tots els vehicles entrin i surtin pel mateix vial.
Segons l’acta redactada pels afectats després d’una reunió amb l’Ajuntament, els camions entrarien per l’accés situat a la cantonada del pàrquing del carrer de Camós. Els vehicles que poguessin completar la maniobra també sortirien per aquest punt, però els de més longitud haurien d’utilitzar el portal del carrer del Montnegre. Els veïns reclamen que s’estudiïn alternatives per evitar-ho.
També alerten d’una afectació “crítica” pel soroll de les operacions de càrrega i descàrrega i pels equips de refrigeració. En concret, qüestionen que l’estudi acústic inclogui tota la maquinària de fred industrial necessària per a les cambres frigorífiques i de congelació. En el recurs sostenen que tampoc s’haurien valorat prou elements com els motors dels camions refrigerats, els avisos de marxa enrere, els cops de palets o les vibracions.
Més trànsit
Els veïns també temen que la posada en marxa del supermercat incrementi el trànsit als carrers interiors. A la reunió mantinguda amb el consistori es va plantejar que l’accés i la sortida general dels clients es facin per la carretera de Santa Coloma. Els afectats, però, van demanar que l’Ajuntament tramités l’autorització corresponent davant del Departament de Carreteres de la Generalitat per evitar que els vehicles acabin circulant per la zona residencial.
Els veïns no demanen necessàriament que el projecte s’aturi, sinó que el futur establiment “convisqui correctament” amb els habitatges de l’entorn
L’acta també recull la possibilitat d’instal·lar senyals de “Només veïns” i d’estudiar els sentits de circulació si aquesta mesura no és prou dissuasiva. Aquesta anàlisi, però, es faria una vegada l’activitat comercial ja estigués en funcionament. Els afectats consideren que les solucions s’haurien de concretar abans de l’obertura.
Tot i les queixes, els veïns asseguren que no demanen necessàriament que el projecte s’aturi, sinó que el futur establiment “convisqui correctament” amb els habitatges de l’entorn. Reclamen, sobretot, garanties sobre el recorregut dels camions, la limitació del tonatge i la llargada dels vehicles, i el control del soroll que generarà l’activitat.
Sense data per l'obertura
El projecte preveu un establiment de 4.951 metres quadrats distribuït en dues plantes. En la primera planta s'ubicarà la superfície comercial, mentre que en la baixa es farà un aparcament d’ús exclusiu per als clients. Les obres per aixecar l'edifici ja han començat, tot i que l'empresa responsable de la gestió integral del projecte, Solventa6, no ha concretat una data per finalitzar les obres ni tampoc per la inauguració del supermercat. De fet, encara no s'ha tramitat l'inici de l'activitat.
Solventa6 s’ha encarregat de redactar el projecte, tant pel que fa al disseny de l’edifici com al de les instal·lacions. La companyia gironina també assumeix la direcció de l’obra, la coordinació de seguretat i salut i la gestió econòmica de l’actuació.
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