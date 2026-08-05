Adif inicia els tràmits per construir una línia d'alta tensió per a una subestació a Girona
El projecte preveu la constitució de servituds i ocupacions temporals, però no expropiacions definitives de terrenys
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) projecta una línia d’alta tensió per alimentar una subestació de tracció ferroviària a Girona i ha iniciat els tràmits necessaris per poder afectar els terrenys per on passarà la infraestructura. L’actuació inclou finques i espais situats als termes municipals de Salt i Girona, principalment en carrers, vials i terrenys de titularitat pública.
Adif ha sotmès el projecte a informació pública amb l’objectiu de declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats. Aquest tràmit no significa que les obres ja s’hagin adjudicat ni que estiguin a punt de començar. El que fa l’edicte és obrir un període de quinze dies hàbils perquè les persones, empreses o administracions afectades puguin revisar la relació de finques, comunicar possibles errors o oposar-se, per raons de fons o de forma, a la necessitat d’ocupació. L'objectiu d'aquests projectes sol anar relacionat en evitar caigudes de tensió quan circulen diferents trens al mateix temps, donar més capacitat a la línia ferroviària o millorar la fiabilitat i reduir el risc d'incidències elèctriques.
L’actuació preveu sobretot la constitució de servituds. Això significa que Adif obtindrà el dret de fer passar, conservar i reparar la infraestructura en uns terrenys que continuaran sent propietat dels seus titulars. No es tracta, per tant, d’una expropiació completa. De fet, l’edicte no preveu cap metre quadrat d’expropiació definitiva, però sí 5.149 metres quadrats de servituds i 594 metres quadrats d’ocupacions temporals entre Girona i Salt. Aquestes ocupacions temporals corresponen als espais que es podrien necessitar mentre durin els treballs, per exemple per situar maquinària, materials o zones auxiliars d’obra.
La funció d’una subestació de tracció és rebre electricitat en alta tensió, transformar-la a les característiques que necessita la xarxa ferroviària i enviar-la a la catenària que alimenta els trens. L’edicte, però, no concreta quina tensió tindrà la línia, quina serà la seva longitud exacta, on se situarà la subestació ni quin pressupost tindrà el projecte. Tampoc especifica si tota la conducció serà soterrada. El fet que una part important del recorregut afecti carrers i sòls públics fa pensar que podria discórrer mitjançant una canalització, però això no queda confirmat en el document.
De Salt a Girona
El recorregut que es desprèn de la relació de finques començaria a Salt i continuaria pel sector sud de Girona. Al municipi saltenc es preveuen 271 metres quadrats de servituds, repartits entre el carrer de les Llevadores i el carrer del Montnegre. Els dos espais són de titularitat de l’Ajuntament de Salt.
A Girona és on es concentra la major part de l’afectació. La línia passaria pel carrer del Montnegre, amb 401 metres quadrats de servitud; el carrer de Salt, amb 956; una finca cadastral municipal, amb 20; la riera de Masrocs, amb 85; una finca de l’empresa Soniger, amb 36; el carrer de la Indústria, amb 608; el carrer de Sarrià de Ter, amb 645; el carrer de Joan Torró i Cabratosa, amb 933; la C-65, amb 509, i el carrer de Mas Falgàs, amb 685. Algunes d’aquestes finques també tindran ocupacions temporals durant l’execució dels treballs.
La majoria dels terrenys són municipals, tot i que també n’hi ha de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Generalitat i d’un propietari privat. Ara, les persones i organismes afectats poden consultar la documentació d’expropiacions i presentar al·legacions abans que Adif continuï la tramitació del projecte.
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