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Crema completament un cotxe a la C-65 a Cassà de la Selva

Una dotació dels Bombers ha treballat en l’extinció de l’incendi, que ha calcinat totalment el vehicle

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Cassà de la Selva

Un cotxe ha cremat completament aquest dimecres a la C-65, al terme municipal de Cassà de la Selva.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a un quart de quatre de la tarda i hi han desplaçat una dotació.

Quan els efectius han arribat al lloc, el vehicle ja estava completament envoltat per les flames. Malgrat les tasques d’extinció, el foc l’ha acabat calcinant del tot. Els Bombers han treballat per sufocar l’incendi i assegurar la zona.

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