Crema completament un cotxe a la C-65 a Cassà de la Selva
Una dotació dels Bombers ha treballat en l’extinció de l’incendi, que ha calcinat totalment el vehicle
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Un cotxe ha cremat completament aquest dimecres a la C-65, al terme municipal de Cassà de la Selva.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a un quart de quatre de la tarda i hi han desplaçat una dotació.
Quan els efectius han arribat al lloc, el vehicle ja estava completament envoltat per les flames. Malgrat les tasques d’extinció, el foc l’ha acabat calcinant del tot. Els Bombers han treballat per sufocar l’incendi i assegurar la zona.
No s'han hagut de lamentar ferits.
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