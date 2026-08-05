Girona destina dos solars municipals per construir 79 pisos de protecció oficial
Des del consistori assenyalen que buscaran "la forma més ràpida possible" perquè els 79 habitatges siguin una realitat
L'Ajuntament de Girona ha mobilitzat dos solars municipals als sectors de l'Avellaneda i a Pla de Palau-Sant Pau per construir 79 pisos de protecció oficial. El consistori preveu que siguin habitatges de lloguer assequible i es farà a través de la cessió del dret de superfície. La formalització de la inscripció a la reserva pública de solars de la Generalitat es va fer el juliol en el marc de la convocatòria de l'any 2026. Es tracta de dos terrenys de titularitat municipal que el Pla General d'Ordenació Urbana ja destina a habitatge de protecció oficial. D'aquesta manera, l'Ajuntament encarrega a la Generalitat la selecció d'una empresa que n'assumirà la promoció mitjançant la transferència del dret de superfície dels solars municipals.
El primer dels terrenys està situat al número 1 del carrer del Castell de Cartellà, al sector de l’Avellaneda. Es tracta d'un solar que es troba a tocar de l'autovia C-65 i que disposa d'una superfície edificable de 4.500 metres quadrats. En aquest espai està prevista la construcció de 54 habitatges de protecció oficial destinats al lloguer. El segon està situat al carrer de Barcelona, al costat de l'antiga fàbrica Simon, a Pla de Palau – Sant Pau.
En aquest cas, la planta baixa, amb una superfície de 388,80 metres quadrats, no es destinarà a habitatges, mentre que l’edifici podrà comptar amb un màxim de vuit plantes destinades, en aquest cas sí, a ús residencial, amb una superfície habitable total de 1.814,40 metres quadrats. Aquesta promoció permetrà construir fins a 25 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.
Des del consistori assenyalen que buscaran "la forma més ràpida possible" perquè els 79 habitatges siguin una realitat i destaquen la voluntat que Girona sigui "una ciutat per quedar-s'hi a viure".
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