Girona estrena sis agents cívics a partir de la tardor per reforçar la convivència als barris
La iniciativa respon a una demanda reiterada a les taules de seguretat dels barris i s'ha impulsat amb la col·laboració del Servei Municipal d'Ocupació
Redacció
L'Ajuntament de Girona posarà en marxa aquesta tardor un programa pilot d'agents cívics de proximitat amb l'objectiu de reforçar la convivència i millorar la percepció de seguretat als barris mitjançant una presència municipal més propera, visible i accessible. El projecte, que tindrà una durada de dotze mesos, comptarà amb sis agents que desenvoluparan la seva tasca en horari de tarda i dependran de la Policia Municipal de Girona. La seva base operativa estarà situada a la comissaria de Can Burrassó i l'activitat s'iniciarà coincidint amb les Fires de Sant Narcís.
“Aquest programa és una nova eina per continuar reforçant la seguretat i la convivència des de la proximitat. En els darrers anys hem impulsat actuacions importants com la nova comissaria de Can Burrassó, la incorporació de més agents a la Policia Municipal, la renovació de l'enllumenat públic amb tecnologia LED o la implantació progressiva de càmeres de control del trànsit als semàfors. Ara fem un pas més amb un projecte que posa les persones i la mediació al centre”, ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat i d’Hisenda i Recursos Humans de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu Gifre.
La incorporació d'aquests agents cívics s'emmarca en la línia de treball impulsada pel govern municipal, que aposta per reforçar les accions preventives i de mediació en les polítiques de seguretat i convivència.
L’increment del nombre d’agents cívics és una necessitat que s'ha manifestat en diverses ocasions a les taules de seguretat dels barris, i a la qual l’Ajuntament dona resposta ara amb aquesta prova pilot de dotze mesos, amb caràcter temporal i avaluable, que s’ha fet en col·laboració amb el Servei Municipal d’Ocupació (SMO). La regidora de Treball, Contractació i Sistemes TIC, Raquel Robert Rubio, ha explicat que “aquesta col·laboració entre serveis municipals demostra que les polítiques actives d’ocupació també poden contribuir a millorar el dia a dia de la ciutat. Apostem per iniciatives que generin ocupació de qualitat, afavoreixin la inserció laboral i tinguin un retorn social directe per a Girona”.
El programa no suposa la creació d'un nou servei permanent ni substitueix les funcions de la Policia Municipal, dels serveis socials o d'altres serveis municipals. L'objectiu és complementar els recursos existents amb una intervenció de proximitat basada en la presència humana, la mediació comunitària i la relació directa amb la ciutadania. Si el resultat de la prova és positiu, es valorarà com es podria consolidar de cara al futur.
L’objectiu és incrementar la presència municipal als barris, facilitar una interlocució directa entre la ciutadania i l'Ajuntament, detectar de manera primerenca situacions d'incivisme lleu o de desconnexió comunitària, orientar la població sobre els serveis municipals disponibles i reduir les queixes vinculades als microconflictes a l'espai públic.
Els agents desenvoluparan la seva activitat principalment en espais públics amb una elevada interacció social, entorns comercials, zones de pas intens o barris on s'hagi detectat una demanda veïnal de més presència policial. Les seves funcions consistiran en patrullar a peu de carrer amb una identificació visible, oferir informació i orientació a la ciutadania, fer mediació comunitària, detectar incidències i traslladar-les als serveis municipals competents, així com mantenir contacte amb les entitats i les associacions veïnals.
Aquesta actuació està impulsada pel SOC i finançada amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social.
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