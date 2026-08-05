Un incendi de vegetació crema prop d'una hectàrea a la zona de Domeny
L'incendi, ja controlat, ha mobilitzat nou dotacions terrestres i un helicòpter de bombers
Àfrica Benavente
Un incendi s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a la zona de Can Benet del Riu, al marge del riu Ter, a tocar del polígon industrial de Domeny Sud, en un espai situat al darrere de la fàbrica de Nestlé. L'avís s'ha rebut pocs minuts després de les quatre de la tarda, i segons les primeres estimacions, el foc ha afectat aproximadament una hectàrea.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat nou dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat, així com efectius de la Policia Municipal de Girona.
L'incendi ha cremat principalment canyes i vegetació de la ribera.
Els Bombers han donat l'incendi per controlat una hora després de l'avís, i continuen treballant en alguns punts calents que encara mantenen flama i per reduir el fum, amb l'objectiu d'evitar possibles revifades.
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