L'Ajuntament de Girona reobre temporalment el passeig de Ramon Berenguer II a la circulació
La mesura respon a un acord amb veïns i comerciants contraris a la pacificació permanent de l'entorn escolar
L'Ajuntament de Girona va reobrir aquest dilluns el lateral nord del passeig de Ramon Berenguer II "Cap d'Estopes", pacificat el passat mes de setembre per crear un entorn escolar segur a l'escola Àgora. El vial estarà obert a la circulació de vehicles durant tot el mes d'agost i els cotxes hi poden aparcar mentre el centre educatiu estigui tancat. A partir de l'1 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar, tornarà a ser un espai per a vianants i un entorn escolar segur.
Segons detalla el consistori en una publicació a les xarxes socials "la modificació s’ha fet a petició dels veïns i veïnes de la zona". Tot i que el curs escolar va finalitzar el juny, durant el juliol es va dur a terme el casal d'estiu a la mateixa escola. Per aquest motiu, la modificació només serà efectiva durant aquest mes.
Tot apunta que això respon a un acord entre l'Ajuntament i alguns veïns i comerciants de la zona contraris al tall del carrer. La pacificació va tirar endavant l'any passat després d'una llarga reivindicació de les famílies i l'equip directiu de l'escola Àgora. Al mateix temps va sorgir un rebuig frontal per part d'alguns veïns, que volien que la pacificació fos únicament durant l'horari l'actiu i no permanent, entre altres alternatives que van posar sobre la taula.
"Pacificació definitiva"
Tot i que el vial només estarà obert a la circulació de vehicles mentre el centre estigui tancant, l'AFA de l'escola Àgora continua apostat per una "pacificació, definitiva, estable i real". Les famílies i l'equip directiu havien reclamat fer per vianants l'espai durant anys, fins i tot, amb diferents mobilitzacions. La raó és que mentre no es va produir el tall van tenir lloc diferents atropellaments d'infants a l'entorn escolar. El 2025, abans de la pacificació iniciada el setembre n'hi va haver dos i el 2021 un altre.
Anteriorment al tall definitiu, l'Ajuntament va dur a terme diferents proves pilot mentre estudiava la millor manera per fer un entorn escolar segur. Les famílies, però, demanen un projecte que prioritzi la "seguretat i el benestar dels infants i de tota la comunitat educativa". Creuen que el debat no s'ha de "limitar a escollir entre obrir o tancar el carrer al trànsit", sinó que defensen una "transformació de l'entorn escolar, que el faci més amable, segur i útil per al conjunt del barri, amb més espai per als vianants, carrils bici connectats amb la xarxa existent i solucions específiques perquè es puguin cobrir les necessitats dels veïns i de l'escola".
En aquest sentit, consideren "essencial" que l'espai estigui pacificat de "manera continuada, sense la incertesa que poden generar els tancaments temporals". L'AFA conclou que continuaran treballant perquè "es consolidi com a solució definitiva".
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