El PSC de Salt assenyala errors en la construcció dels carrils bici que obliguen a refer el paviment
Els socialistes critiquen la deficient planificació i supervisió de les obres dels nous carrils bici, que han obligat a refer parcialment el tram del carrer Marquès de Camps
Redacció
El grup municipal del PSC de Salt ha denunciat aquest dimecres el que considera una de les actuacions urbanístiques "més mal executades dels darrers anys" al municipi. Els socialistes acusen el govern d'ERC-Junts d'una "deficient planificació i supervisió de les obres dels nous carrils bici" després que el tram del carrer Marquès de Camps, pràcticament finalitzat, s'hagi hagut d'enderrocar gairebé íntegrament per corregir importants defectes d'execució.
Segons el PSC, el paviment recentment construït completament retirat "posa en evidència que els errors no es van detectar quan corresponia, sinó quan les obres ja es donaven pràcticament per acabades".
Segons denuncien els socialistes, entre les deficiències detectades hi havia problemes en els accessos al carril bici, una amplada del carril destinat als vehicles que generava dubtes sobre la seva funcionalitat i seguretat, així com un disseny incorrecte de les pendents de la calçada, que dirigien l'aigua de pluja cap als habitatges del carrer. Segons el PSC, "aquesta configuració podia comportar un risc real d'entrada d'aigua als baixos i locals comercials en episodis de precipitacions intenses".
Per al grup municipal, aquests errors "no són fruit de l'atzar", sinó la conseqüència d'una "manca de control sobre una obra pública que havia de transformar un dels principals accessos al municipi".
Afectacions als accessos de Salt
La necessitat de refer una part important dels treballs ha provocat que el sentit d'entrada a Salt pel carrer Marquès de Camps porti aproximadament un dos mesos i mig amb importants restriccions de circulació.
El PSC lamenta que una actuació que s'havia presentat com una obra relativament senzilla "s'hagi convertit en un focus permanent d'afectacions per als conductors, els veïns i els establiments comercials de la zona".
"El més greu és que no parlem d'un imprevist, sinó d'una obra que pràcticament estava acabada i que ara s'ha hagut de rebentar sencera perquè s'havia fet malament", assenyalen els socialistes.
Retards a Francesc Macià
El PSC també alerta que les conseqüències d'aquesta situació ja s'estan traslladant al carrer Francesc Macià, on les obres del segon tram del carril bici acumulen un retard important.
Segons el grup municipal, els recursos destinats a corregir els errors detectats a Marquès de Camps estan impedint avançar amb normalitat en aquest altre sector, allargant unes obres que haurien d'haver tingut una durada molt més curta, generant afectacions a la mobilitat.
El problema dels contenidors
El PSC recorda que el carrer Francesc Macià ja pateix des de fa mesos una altra problemàtica derivada de les decisions adoptades durant les obres.
Segons expliquen, l'Ajuntament va eliminar una de les illes de contenidors existents sense incrementar la capacitat de la resta de punts de recollida de la zona. El resultat, afirmen, és que l'illa situada davant de la que es va retirar ha quedat completament saturada.
Els socialistes asseguren que aquesta situació provoca de manera habitual acumulacions de bosses i deixalles fora dels contenidors, males olors i una imatge de degradació que afecta tant els residents com els comerços del carrer. Per al PSC, el retard de les obres del carril bici no farà sinó prolongar aquesta situació.
El PSC exigeix transparència
El grup municipal recorda que ja va preguntar durant un dels darrers plens pels defectes detectats en aquestes obres, i segons aquests, "el govern municipal no va informar de la gravetat real de la situació ni va explicar que seria necessari enderrocar pràcticament tota una obra que ja es trobava executada".
El PSC lamenta que, malgrat la magnitud dels fets, l'equip de govern encara no hagi comparegut públicament per explicar què ha fallat, quin cost econòmic tindrà refer els treballs ni qui assumirà les responsabilitats d'una actuació que qualifiquen de "xapussa". Davant aquesta situació, el PSC reclama al govern municipal que resolgui totes aquestes qüestions.
"Salt mereix unes obres ben planificades, ben executades i supervisades des del primer dia. El que no és acceptable és que siguin els veïns i els comerciants els qui acabin pagant les conseqüències d'una mala gestió, mentre el govern municipal continua sense donar explicacions ni assumir cap responsabilitat", conclou el PSC.
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