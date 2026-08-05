Marc Puigtió demana perdó a la militància d'ERC Girona per un àudio filtrat on criticava la formació
El partit ha obert una diligència informativa per valorar possibles incompliments del codi ètic arran de l'àudio
El terratrèmol de polèmiques a la secció local d’ERC a Girona continua. L’alcaldable de la formació per a les eleccions municipals del 2027, Marc Puigtió, ha hagut de demanar disculpes a la militància després que es filtrés a les xarxes socials un àudio en què criticava durament diferents sectors del partit. En una carta enviada als militants, Puigtió reconeix que en la conversa hi ha «expressions i plantejaments que no són adequats i que poden haver generat malestar, decepció i desconfiança». Paral·lelament, ERC ha obert una diligència informativa, el pas previ a l’obertura d’un expedient, per determinar si s’ha produït algun incompliment del codi ètic de la formació.
En l’àudio, publicat al compte d’Instagram @girona_perduda, el candidat assegura que la seva «intenció» era «fotre’ls fora a tots» i quedar-se amb ERC per poder «utilitzar els seus drets electorals». Puigtió es presentarà als comicis del maig de l’any vinent sota les sigles ERC-Moviment Gironí. Moviment Gironí és el nom de la plataforma que ell mateix va impulsar i ja el primer dia va dir que el seu objectiu era «desmarcar-se» d'ERC. En un altre moment de la conversa, fent referència als fullets que reparteix durant el porta a porta pels diferents barris, Puigtió afirma que hi apareix el logotip d’ERC perquè li han «de pagar la festa».
En la carta de disculpes, l’alcaldable assegura que no va «calibrar prou bé ni l’interlocutor ni les conseqüències d’aquella aproximació». Ara es posa a «disposició» de la militància per «escoltar, parlar i respondre amb transparència» i reconeix que ha comès un «error». També afirma que no vol «alimentar més confrontacions ni reobrir ferides».
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