Salellas calcula que el Truffaut podria estar sense activitat durant "mesos"
L'alcalde de Girona defensa que els tres regidors de Guanyem votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art-Cambrils
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Truffaut és el desenllaç al qual "no volia arribar en cap cas" i calcula que l'equipament podria estar sense activitat durant "mesos", mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art-Cambrils i assegura que estaven disposats a "assumir les conseqüències" si aquesta posició prosperava. Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el Col·lectiu de Crítics tingui "un tancament digne" malgrat "el dolor i la pena".
El cinema Truffaut està tancat des del 14 de juliol, quan el Col·lectiu de Crítics va deixar de gestionar l'equipament de manera temporal per "manca de garanties jurídiques". Era, precisament, l'escenari que Salellas assegura que havia intentat evitar des que el concurs per adjudicar la gestió del cinema va derivar en una crisi oberta. "Puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat a un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat", ha afirmat.
L'alcalde assegura que, ara mateix, la prioritat és desencallar la situació perquè el Truffaut pugui tornar a obrir com més aviat millor: "El que més em preocupa ara mateix és poder reobrir el cinema al més aviat possible". En paral·lel, però, també vol que el Col·lectiu de Crítics, que ha gestionat el cinema durant 25 anys i que va acceptar continuar-ne al capdavant mentre el concurs quedava suspès, pugui tenir "un tancament digne" malgrat "el dolor i la pena per la situació que s'està vivint".
Tot i això, Salellas no confia que la situació es resolgui de manera immediata. El recurs presentat pel Col·lectiu de Crítics davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic -que va deixar l'adjudicació en suspens- continua pendent de resolució i l'alcalde calcula que encara poden passar "dos o tres mesos" abans no hi hagi una decisió. "Quan tinguem això, veurem com es resol i, a partir d'aquí, treballarem per reobrir el cinema aviat", assenyala.
L'origen de la crisi es troba en el concurs per adjudicar la gestió del Truffaut. L'empresa Rambla de l'Art-Cambrils va obtenir la millor puntuació i la Junta de Govern Local va acabar aprovant-ne l'adjudicació. No a ser una decisió unànime. Els tres representants de Guanyem hi van votar en contra, mentre que Junts (que aleshores formava part el govern municipal) i ERC hi van votar a favor.
Salellas explica que, quan es va conèixer el resultat del concurs, va començar a rebre "peticions, informes i comunicacions per part d'institucions de tot el país, però també de desenes de ciutadans de Girona" alertant que l'adjudicació final podia posar en risc "elements essencials vinculats al servei".
Assumir les conseqüències
Segons l'alcalde, això va portar Guanyem a defensar que existien motius d'interès general suficients per desistir del concurs abans d'adjudicar-lo. "Els tres regidors de Guanyem crèiem que es donaven les condicions i així ho vam expressar a la Junta de Govern", recorda.
Aquella decisió, admet, podia acabar als tribunals, però assegura que estaven disposats a assumir-ne les conseqüències. "Si algú més hagués votat en aquest sentit i després algú hagués decidit iniciar algun tipus de demanda perquè considerava que no hi havia interès general, hauríem hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta", subratlla.
Paral·lelament, el consistori manté obert el debat sobre el futur model de gestió del Truffaut. Salellas recorda que el mateix dia que la Junta de Govern Local va votar l'adjudicació va signar un decret per estudiar alternatives. L'alcalde remarca que el Truffaut és "l'únic cinema públic en versió original de la ciutat de Girona i de la demarcació" i considera que aquest caràcter singular s'ha de mantenir.
Abans, però, indica que caldrà esperar la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per valorar si el model de concessió és l'adequat o hi pot haver altres fórmules. L'alcalde recorda que "els quatre principals grups del plenari" han expressat la voluntat de replantejar el model perquè el Truffaut continuï sent un cinema públic de referència i, per tant, espera aconseguir una majoria àmplia en relació amb l'eventual proposta.