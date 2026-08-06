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Desallotgen l'antiga fàbrica Simon de Girona

Aquest mateix dijous es tapiarà l'immoble

Les imatges del desallotjament de les persones sense llar a l'antiga fàbrica Simon

Les imatges del desallotjament de les persones sense llar a l'antiga fàbrica Simon

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Les imatges del desallotjament de les persones sense llar a l'antiga fàbrica Simon /

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

Agents policials han dut a terme aquest dijous matí el desallotjament de l'antiga fàbrica Simon de Girona, ubicada al carrer Barcelona, i que s'ha de convertir en el futur institut Comtessa Ermessenda. A finals de maig va acabar el termini que es donava després de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) perquè les persones sense llar que ocupaven les instal·lacions poguessin marxar de forma voluntària. Llavors, l'Ajuntament va demanar una autorització judicial per poder desallotjar l'immoble. Aquest mateix dijous es procedirà a tapiar l'immoble.

Ara per ara, es desconeixen quantes persones s'han desallotjat. El Sindicat de l'Habitatge de Girona apunta que té contacte amb una quinzena de persones, tot i que asseguren que n'hi havia "moltes més". De fet, també assegura que algunes persones han sortit abans que arribessin els cossos de seguretat.

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Les imatges del desallotjament de les persones sense llar a l'antiga fàbrica Simon / Eva Batlle

El març ja es va aprovar iniciar el procés per recuperar l'edifici i, en aquell moment, es van identificar 25 persones sense llar, malgrat que tot apuntava que no s'havia pogut notificar tothom.

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