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Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona

Els Mossos van ser requerits per les monitores i van arrestar l'home de 48 anys, que fins ara no tenia antecedents policials

La plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona.

La plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona. / Google Maps

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona van detenir dimecres, 5 d’agost, un home de 48 anys acusat d'un delicte d’exhibicionisme en ple espai públic. Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts d’onze del matí a la plaça de l'Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona, en presència d'un grup de mainada d'un casal d'estiu que realitzava activitats a l'aire lliure.

Una patrulla que feia tasques de prevenció per la zona va ser alertada per les mateixes monitores del casal. Segons el testimoni recollit pels agents, l'home es trobava amagat darrere d'un arbre observant fixament els infants mentre es masturbava amb la mà dins del pantaló. Després d'anar un moment a la font de la plaça per mullar-se la cara, va tornar a la mateixa posició per repetir l'acció "de forma compulsiva", assegura la policia.

Els agents van realitzar una recerca immediata pel barri i van localitzar el sospitós a la mateixa plaça pocs minuts després. Després de verificar la versió dels testimonis i comprovar la gravetat dels fets davant de menors d'edat, els agents van procedir a la seva detenció.

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El detingut, que no comptava amb antecedents policials meva anteriors, ha passat aquet dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

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