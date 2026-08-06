ERC assegura obrir "una nova etapa a Girona" després de la sortida de Marc Puigtió
La secció local del partit vol "reforçar el projecte i recuperar les confiances necessàries"
El president de la Federació Regional d'ERC a Girona, Pau Presas, assegura que el partit "obre una nova etapa" a la ciutat després de la sortida de Marc Puigtió aquest dimecres al matí. Presas afegeix que "quan hi ha errors cal assumir responsabilitats" i per això agraeix el pas que ha fet el fins ara candidat dels republicans a la ciutat. Per la seva banda, el president de la secció local a la ciutat, Salva Romero, ha detallat que treballaran per "reforçar el projecte i recuperar les confiances necessàries". L'objectiu de Romero és "construir una proposta encara més àmplia i sòlida" per a les eleccions municipals del maig.
La renúncia de Marc Puigtió a encapçalar la candidatura d'ERC a la ciutat de Girona en les properes eleccions municipals ha fet que el president de la Federació Regional del partit anunciés un nou cicle. Pau Presas assegura que la "nova etapa" que obriran els republicans a Girona ha de ser "feta des del consens i amb l'objectiu únic de seguir millorant la ciutat des de tots els àmbits". A més, Presas detalla que seguiran essent "totalment inflexibles amb l'extrema dreta perquè està en joc la salut democràtica del país".
En un comunicat, el partit agraeix "la generositat i el sentit de la responsabilitat" de Puigtió a l'hora de deixar la formació republicana.
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