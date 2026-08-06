ERC no concreta el futur de la secció gironina després de la renúncia de Marc Puigtió
Mantindrà la regidoria a Sant Julià de Ramis, remunerada amb 14.000 euros bruts anuals, ni la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès, amb 37.000
ERC no ha aclarit quin serà el futur immediat de la secció local de Girona després de la renúncia de Marc Puigtió com a cap de llista per a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació si que ha concretat que l’exalcaldable mantindrà els seus càrrecs institucionals com a regidor de Sant Julià de Ramis i vicepresident primer del Consell Comarcal del Gironès. També es manté com a militant republicà.
Preguntada per Diari de Girona sobre la continuïtat de Puigtió en aquestes dues institucions, ERC s’ha limitat a respondre que «de moment» es remet al comunicat oficial difós després de la seva renúncia. A Sant Julià de Ramis, Puigtió forma part del govern municipal com a regidor d’Hisenda, Transparència i Participació. També és membre de la Junta de Govern Local i percep per aquestes responsabilitats una retribució anual bruta de 14.000 euros. Al Consell Comarcal del Gironès, on ERC governa conjuntament amb Junts, Puigtió exerceix com a vicepresident primer, portaveu del grup republicà i cap de l’àrea de Serveis a les Persones, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Oficina Comarcal d’Habitatge. Té una dedicació del 50%, equivalent a 80 hores mensuals, i una retribució anual bruta de 37.000 euros.
Anteriorment, Puigtió havia estat alcalde de Sant Julià de Ramis entre 2015 i l'octubre de 2024. De fet, quan es va presentar com a cap de llista en les municipals de 2023 ja va concretar que només seria primer edil durant la primera meitat del mandat i que després cediria el testimoni a Marc Sayols, actual alcalde. Un cop ja no va ser batlle del municipi, el novembre de 2024, va anunciar que volia ser candidat a l'alcaldia de Girona el 2027, en aquell moment, sense concretar si ho faria amb les sigles d'ERC o d'alguna altra manera. El gener de 2025 va crear la plataforma Moviment Gironí.
Una «nova etapa» sense concrecions
En el comunicat, ERC assegura que la renúncia obre «una nova etapa a Girona», que el partit afronta «amb determinació, unitat i la voluntat de continuar construint una alternativa sòlida per a la ciutat». La formació sosté que «les persones passen, però els projectes que treballen honestament pel bé comú continuen», però no explica encara com s’escollirà el nou alcaldable ni quin calendari seguirà aquest procés. Tampoc concreta si la dimissió de Puigtió provocarà canvis en l’executiva local sorgida de la crisi interna dels últims mesos. El president de la Federació Regional d’Esquerra Girona, Pau Presas, s’ha limitat a remarcar que «quan hi ha errors cal assumir responsabilitats, sobretot pel compromís que tenim amb els veïns i veïnes». «Des d’Esquerra ara obrirem una nova etapa a Girona, feta des del consens i amb l’únic objectiu de contribuir a seguir millorant la ciutat i la capital de la nostra demarcació, des de tots els àmbits on correspongui», afirma Presas. El dirigent republicà també assegura que el partit continuarà sent «totalment inflexible amb l’extrema dreta, perquè està en joc la salut democràtica del nostre país».
Per la seva banda, el president de la secció local, Salva Romero, situa com a prioritat dels pròxims mesos «reforçar el projecte, recuperar totes les confiances necessàries i construir una proposta encara més àmplia, sòlida i guanyadora al servei de tots els gironins i gironines».
Un dels que sí que s'ha pronunciat ha estat l'alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà (ERC), que ha reconegut la «responsabilitat» de Puigtió a l'hora de fer un «pas al costat». També ha lamentat que «Girona perd una persona amb empenta, idees i ganes de treballar». Cal destacar que Vilà es va deixar veure en alguns vídeos que va fer l'exalcaldable i alguns dels 22 militants nous que va sumar la secció local d'ERC a Girona l'octubre de l'any passat estaven vinculats a ell. De fet, Vilà també és militant de la secció local de Girona tot i viure a Sant Martí Vell i regentar el seu propi restaurant.
El relleu de Puigtió
Puigtió ha renunciat a ser candidat després de la filtració d’uns àudios privats en què, entre altres afirmacions, deia que volia «fotre fora» els actuals regidors republicans de l’Ajuntament de Girona i que incorporava el logotip d’ERC als actes de Moviment Gironí perquè el partit havia de «pagar la festa». La difusió dels enregistraments va portar ERC a obrir-li un expedient intern. L’exalcaldable ha admès haver comès un «error greu» i justifica la retirada per «dignitat i responsabilitat». Tot i assumir les conseqüències de les seves paraules, també vcriticar la «normalització» d’una manera de fer política basada a «enregistrar, editar i difondre converses privades».
La seva renúncia obliga ara ERC a buscar un altre cap de llista menys d’un any després que Puigtió s’imposés per només un vot a Adam Manyé en unes primàries que van acabar impugnades davant la Comissió de Garanties del partit. Posteriorment, més de la meitat de la militància local va impulsar una moció de censura contra l’anterior executiva, que va dimitir abans de sotmetre’s a votació.
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar