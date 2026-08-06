L'Associació de Veïns la Massana de Salt denuncia abocaments incívics malgrat l'operació Mirall
L'entitat veïnal reivindica que la neteja dels carrers requereix una feina constant i una bona gestió municipal, més enllà de campanyes puntuals contra l'incivisme
Júlia Bagué
L'Associació de Veïns la Massana de Salt denuncien que, tot i les recents mesures des de l'Ajuntament de Salt com l'operació Mirall, el seu barri continua patint abocaments incívics, deixant "illes de contenidors desbordades, papereres que passen dos o tres dies sense buidar-se, mobles abandonats a la via pública, restes de líquids al voltant dels contenidors i una sensació general de deixadesa".
A principis de juliol, l'Ajuntament celebrava uns resultats òptims arran de l'operació Mirall, un dispositiu de la Policia Local que amb només cinc dies ja havia denunciat 17 infraccions relacionades amb l'abandonament il·legal de residus. L'Associació de veïns veu amb bons ulls aquestes actuacions, però lamenta que "passats només uns dies, la realitat ha tornat a imposar-se".
Els veïns reivindiquen que els problemes de neteja no se solucionen només amb la lluita contra l'incivisme: "Una campanya puntual pot servir per conscienciar i sancionar els infractors, però no substitueix un servei de recollida i manteniment eficaç els 365 dies de l'any".
Menys punts de recollida
Remarquen incoherències al servei, que exigeix civisme, però elimina punts de recollida. Al barri de la Massana s'han suprimit diverses illes de contenidors durant els darrers mesos a causa de l'incivisme i les obres al carril bici, sense cap alternativa. L'associació ha mostrat la seva frustració: "Les llars continuen generant els mateixos residus, però disposem de menys punts per dipositar-los".
També denuncien un empitjorament del servei tot i que "la taxa de residus augmenta", generant confusió i crispació. Deixen clar que, tot i que la queixa respon a les necessitats del seu barri, la problemàtica s'estén per diversos punts de Salt. Reclamen més planificació, més recursos, més manteniment i més continuïtat en els serveis de neteja.
Conclouen que "els carrers nets no s'aconsegueixen amb una operació de cinc dies. S'aconsegueixen amb una feina constant, una bona gestió i un compromís diari amb tots els barris del municipi", i afegeixen que la neteja és salut pública, qualitat de vida i respecte pels veïns que procuren pel barri.
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