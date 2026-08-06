Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'ERC a Girona per "dignitat" després de la filtració dels àudios
Assumeix les conseqüències del seu "error greu" però li preocupa la "normalització" d'aquestes pràctiques en política
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L'alcaldable d'ERC a Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser el candidat dels republicans a la ciutat per "dignitat i responsabilitat" després de la filtració dels àudios. Puigtió admet que va cometre un "error greu" i que n'assumeix les conseqüències, però també li preocupa la "normalització" d'aquestes pràctiques en política, basades en "enregistrar, editar i difondre converses privades". El fins ara alcaldable subratlla que s'aparta perquè "el projecte" d'ERC a Girona és "més important" que ell, que no va assumir el repte de liderar-lo "per aferrar-se" a un lloc i perquè és "el més honest". "Ho faig amb tristesa, però amb la tranquil·litat de no mirar cap a una altra banda quan les coses es compliquen", afirma.
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