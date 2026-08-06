Mou-te en Bici proposa anomenar "Varisto" la nova passera entre Bescanó i Sant Gregori
L'entitat ciclista vol retre tribut al barquer Evarist Anton, que va connectar Bescanó i Sant Gregori fins al 1974 amb barques fluvials
Júlia Bagué
L'entitat gironina Mou-te en bici proposa batejar la nova passera que comunica Bescanó i Sant Gregori amb el nom de "Varisto". La plataforma d'usuaris de la bicicleta vol retre homenatge al barquer que travessava el Ter de banda a banda, connectant els dos municipis, fins al 1974. L'obertura de la infraestructura el passat 30 de juliol ha mobilitzat centenars de ciclistes de la zona que, després d'anys de reivindicacions, per fi poden estrenar-la.
Amb un pressupost final d'1,8 milions d'euros, les actuacions han durat prop d'un any. Des d'aquest dijous passat, vianants i ciclistes poden fer-ne ús, tot i que l'acte d'inauguració està previst pel setembre. L'infraestructura té una llargada d'uns 135 metres i 1,80 metres d'amplada. S'ha construït per sobre de 6,70 metres de la llera i representa una connexió directa, segura i permanent d'ençà que el temporal Glòria es va emportar l'antic pont de terra, el 2020.
La passera substitueix la tasca que complien antigament les barques fluvials, pilotades per Roca, Pere petit i Varisto, el darrer barquer. Al peu de l'embarcador, l'hostal del barquer, ara convertit en restaurant, recorda aquesta important tasca que durant anys va permetre la connexió directa entre Bescanó i Sant Gregori. De l'estructura de pas no es conserva res, però l'arxiu Benages té informació molt extensa sobre la construcció d'una barca fluvial.
Des de Mou-te en Bici, consideren que "seria digne que tingués aquest nom" i animen a la ciutadania a participar en el debat. També aprofiten per celebrar l'obertura de la passera, que "ajudarà a modificar els hàbits de molts ciutadans, per disposar d'un pas sostenible per vianants i bicicletes".
Paral·lelament, alguns veïns de Bescanó i Salt han divulgat per WhatsApp una proposta de nom alternativa: La passera de la Barca. Adjunt amb el text, també s'ha anat passant una fotografia històrica de Varisto sobre la seva barca.
Els orígens
Pere Petit passava la barca d'un costat a l'altre del Ter des de principis del segle XX. Evarist Anton, un immigrant murcià, va sol·licitar els permisos municipals per fer un pas de barca el 1932. Els dos barquers connectaven simultàniament els municipis només a cent metres de distància entre un i altre. Varisto va oferir el servei de transport de passatgers amb dues barques fins a l'any 1974.
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