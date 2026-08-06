Treballadors de Girona denuncien el retard en el cobrament d'hores extraordinàries de Temps de Flors
El ple municipal del 27 de juliol va aprovar una redistribució pressupostària per fer front al pagament de les hores extraordinàries acumulades per les brigades municipals
Treballadors de les brigades municipals de l’Ajuntament de Girona denuncien que encara no han cobrat les hores extraordinàries que van fer durant la passada edició de Temps de Flors. Asseguren que habitualment aquestes retribucions s’abonen al juny, però que aquest any el pagament s’ha endarrerit més del previst. Tot plegat, després que el consistori pactés millores salarials amb els empleats, que inicialment havien anunciat que no farien hores extraordinàries durant la mostra floral.
Els treballadors critiquen el «menysteniment» per part de l’Ajuntament i remarquen que van complir i van fer «totes les hores extraordinàries necessàries perquè la ciutat lluís impecable durant l’esdeveniment». Segons ha pogut saber Diari de Girona, la categoria professional més baixa cobra al voltant de vint euros bruts per hora extraordinària.
Fonts sindicals asseguren que «últimament la burocràcia a l’Ajuntament és lenta». També expliquen que aquest any s’han fet «moltes més hores» de les previstes inicialment i que ha calgut ampliar la partida pressupostària destinada a aquests pagaments. De fet, en el ple municipal del 27 de juliol es va aprovar un increment de la quantia global destinada a les gratificacions per serveis extraordinaris del pressupost del 2026. Com que les nòmines es tanquen el dia 20 de cada mes, les fonts consultades preveuen que les quantitats pendents es reflecteixin en la pròxima nòmina.
Increment de 245.000 euros
El ple va aprovar incrementar en 244.972,70 euros la partida destinada als serveis extraordinaris. L’import ha de permetre pagar treballs que ja s’han fet i que estan pendents d’abonar, així com cobrir les necessitats previstes fins a finals d’any. Durant el ple, la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Participació Ciutadana i de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va explicar que l’Ajuntament treballa en una «reorganització» perquè «hi hagi menys hores extraordinàries». Aquest procés, però, «requereix temps» i, mentrestant, les hores extres permeten «garantir que els serveis públics no s’aturin» i «assegurar que les persones que els fan rebin la retribució que els correspon per llei».
Els gairebé 245.000 euros no provenen de nous ingressos, sinó d’una redistribució del mateix capítol de personal. En concret, 168.629,40 euros procedeixen d’estalvis del capítol 1 i 76.343,30 euros es retiren de la partida prevista per al procés de funcionarització del personal.
El ple d’abril ja havia aprovat una primera ampliació de 150.000 euros pel mateix concepte. Per tant, durant aquest 2026 s’han hagut d’afegir 394.972,70 euros a la quantitat prevista inicialment per pagar gratificacions per serveis extraordinaris.
El complement de disponibilitat, també pendent
Més enllà de les hores extraordinàries, els treballadors de les brigades també lamenten que encara no han cobrat el complement de disponibilitat. Fonts sindicals expliquen que faltaven alguns informes i que la previsió és que s’acabi abonant al setembre.
Aquest complement forma part del sistema aprovat pel ple del 8 de juny, que regula la disponibilitat del personal municipal integrat en els grups d’emergències. El mecanisme preveu una quantitat fixa per als treballadors que han d’estar localitzables i preparats per intervenir fora del seu horari, encara que finalment no siguin mobilitzats. Quan hi ha una activació efectiva, també es retribueix el temps realment treballat i es tenen en compte les condicions de la intervenció, com ara si és nocturna o festiva.
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