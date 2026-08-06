El primer equip de la UdG a Montmeló: la UdG Racing Division lluitarà a la prova de resistència
La UdG Racing Division ha aconseguit el permís per competir a Montmeló després de superar diverses inspeccions tècniques i reparacions d'última hora
Júlia Bagué
La UdG Racing Division ha aconseguit aquest dijous, després de diversos intents, superar la inspecció tècnica que els permetrà competir a les proves dinàmiques de la competició Formula Student Spain. Aquesta participació representa una fita per la Universitat de Girona, ja que serà el primer cop que un equip d'estudiants correrà a la pista de Montmeló, concretament a la prova de resistència, aquest divendres al matí. El vehicle haurà de recórrer 22 quilòmetres amb un canvi de pilot a mig circuit.
El vehicle de la UdG va caure a la primera inspecció tècnica d'aquest dimarts a causa d'unes barres que el jurat va determinar que necessitava. L'equip va aplicar les modificacions necessàries i es reexaminaven aquest dimecres, i van superar l'escrutini. Un imprevist els va el permís fos denegat poc després: el tanc de gasolina va començar a presentar fuites per la tapa. La cap de comunicació de l'equip, Cristina Viladomat, explica que durant la competició "tot s'estudia al mil·límetre per garantir la seguretat i l'excel·lència del projecte".
Aquest dijous al matí, els joves mecànics i enginyers s'han dedicat a segellar bé el tanc, i la mateixa tarda finalment han aconseguit entrar a la competició que els permetrà participar en la darrera prova dinàmica que posarà a prova la resistència del vehicle. L'equip ha assegurat que és justament en aquesta categoria on preveuen destacar. Tot i així, els estudiants gironins han aconseguit els objectius fixats: "aprendre per l'any que ve i superar l'escrutini tècnic per poder competir".
Mai cap equip de la UdG havia arribat tan lluny, i viuen l'experiència amb una il·lusió desbordant: "Han sigut dies molt llargs. Durant molt de temps no hem tingut vida, hem sacrificat molt per ser avui aquí", celebra Viladomat. El director tècnic, Pol Feliu, explica que només queden dues petites proves referents al soroll del cotxe i la frenada, però ja tenen el cap a la prova d'aquest divendres.
Jornades intenses
Amb el certificat tècnic dos dies més tard que molts dels contrincants, l'equip gironí ja s'ha perdut la majoria de les proves dinàmiques de la competició, entre les quals la d'obstacles i d'acceleració i frenada o la de maniobres. És per això que, dels quatre pilots registrats, hauran d'escollir els dos més experimentats pel darrer test, amb el que s'ho juguen tot.
La UdG Racing Division ha denunciat unes condicions de treball molt dures arran de la col·locació arbitrària de diversos equips en unes carpes provisionals, segons els organitzadors, per falta d'espai als boxs. Durant aquesta setmana han anat passant per la zona designada al voltant de vint persones de l'equip. D'aquests, sis no han fallat ni un sol dia, amb jornades llargues i molt intenses. Sorprenentment, els membres confirmen una bona convivència, "probablement gràcies a que la majoria han fet puja i baixa des de Girona".
Per l'any que ve es compta que tots els integrants continuïn en el projecte, que es preveu molt sòlid: "a tot arreu on hem fallat, de tot el que hem après, la resposta sempre ha estat que ens ho guardem per l'any vinent". Els estudiants han mostrat una implicació exemplar, i agraeixen tot l'aprenentatge i experiència guanyada durant aquests mesos.
Tot i que ja tenen la mirada fixada a l'any que ve, aquesta victòria també els fa mirar enrere per reconèixer l'equip pioner del 2014, liderat per Albert Martínez, que tot i no superar les proves, van posar les bases d'aquest èxit. La formació d'enguany ha rebut al llarg de la setmana la visita d'alguns membres que hi van participar anys enrere. "Ens omple d'orgull veure que, gràcies als fonaments que ells van posar, hem assolit l'objectiu que ens proposàvem", conclou Viladomat.
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