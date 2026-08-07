L'Ajuntament de Girona presenta el mallot ciclista oficial per promocionar la ciutat
El nou mallot, dissenyat per Tactic, incorpora la silueta de la catedral i la basílica de Sant Feliu i costa 59,74 euros
Redacció
L'Ajuntament de Girona ha presentat el mallot ciclista oficial de la ciutat, una iniciativa que té com a objectiu reforçar la vinculació de Girona amb el ciclisme i contribuir a promocionar la ciutat i projectar-ne la identitat tant dins com fora del territori.
El mallot s'ha impulsat en el marc del projecte Girona Innovació Salut i Ciclisme (GISC) i ha estat dissenyat per l'empresa gironina Tactic, especialitzada en roba tècnica de ciclisme. La peça és de color blau, el color corporatiu de referència de l'Ajuntament, i incorpora la silueta de la catedral de Girona i de la basílica de Sant Feliu, dos dels principals emblemes del patrimoni de la ciutat.
La peça té un preu de 59,74 euros (IVA inclòs), una tarifa aprovada pel Ple municipal, i ja es pot adquirir a l'Oficina de Turisme de Girona, situada a la rambla de la Llibertat número 1. Està disponible en models de dona i d'home i en diferents talles, segons la disponibilitat d'estoc.
La iniciativa s'emmarca en el clúster Girona Innovació Salut i Ciclisme (GISC), un projecte que pretén "consolidar Girona com una ciutat de referència en els àmbits del ciclisme, la salut, la innovació i la mobilitat sostenible".
Segons l'Ajuntament, el projecte busca "estructurar un ecosistema econòmic i d'excel·lència al voltant del ciclisme i la salut", connectant sectors com la indústria, les tecnologies, les TIC, el comerç, l'hostaleria, la restauració i el turisme.
Alhora, el consistori assenyala que el clúster també promou la innovació i el desenvolupament de projectes compartits entre els diferents agents implicats per "posicionar Girona com un pol d'atracció econòmica, d'emprenedoria i de recerca vinculat a la bicicleta i la salut", amb l'objectiu de contribuir a una ciutat més sostenible i amb una economia més diversificada.
- Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
- La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
- Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
- Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
- Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
- Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
- L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
- Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar