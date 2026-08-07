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L'Ajuntament de Girona presenta el mallot ciclista oficial per promocionar la ciutat

El nou mallot, dissenyat per Tactic, incorpora la silueta de la catedral i la basílica de Sant Feliu i costa 59,74 euros

Imatge d'arxiu de turistes ciclistes a Girona

Imatge d'arxiu de turistes ciclistes a Girona / Aniol Resclosa

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Redacció

L'Ajuntament de Girona ha presentat el mallot ciclista oficial de la ciutat, una iniciativa que té com a objectiu reforçar la vinculació de Girona amb el ciclisme i contribuir a promocionar la ciutat i projectar-ne la identitat tant dins com fora del territori.

L'Ajuntament ha presentat el nou mallot ciclista oficial per promocionar la ciutat

L'Ajuntament ha presentat el nou mallot ciclista oficial per promocionar la ciutat / Ajuntament de Girona

El mallot s'ha impulsat en el marc del projecte Girona Innovació Salut i Ciclisme (GISC) i ha estat dissenyat per l'empresa gironina Tactic, especialitzada en roba tècnica de ciclisme. La peça és de color blau, el color corporatiu de referència de l'Ajuntament, i incorpora la silueta de la catedral de Girona i de la basílica de Sant Feliu, dos dels principals emblemes del patrimoni de la ciutat.

La peça té un preu de 59,74 euros (IVA inclòs), una tarifa aprovada pel Ple municipal, i ja es pot adquirir a l'Oficina de Turisme de Girona, situada a la rambla de la Llibertat número 1. Està disponible en models de dona i d'home i en diferents talles, segons la disponibilitat d'estoc.

La iniciativa s'emmarca en el clúster Girona Innovació Salut i Ciclisme (GISC), un projecte que pretén "consolidar Girona com una ciutat de referència en els àmbits del ciclisme, la salut, la innovació i la mobilitat sostenible".

Segons l'Ajuntament, el projecte busca "estructurar un ecosistema econòmic i d'excel·lència al voltant del ciclisme i la salut", connectant sectors com la indústria, les tecnologies, les TIC, el comerç, l'hostaleria, la restauració i el turisme.

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Alhora, el consistori assenyala que el clúster també promou la innovació i el desenvolupament de projectes compartits entre els diferents agents implicats per "posicionar Girona com un pol d'atracció econòmica, d'emprenedoria i de recerca vinculat a la bicicleta i la salut", amb l'objectiu de contribuir a una ciutat més sostenible i amb una economia més diversificada.

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