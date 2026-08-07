L'Ajuntament de Girona rehabilita d'urgència la volta de La Sopa per garantir la seguretat
Les obres de rehabilitació de La Sopa, que van començar al juliol, preveuen enderrocar i reconstruir gairebé tota la volta, que també funciona com a paviment del pati interior
L’Ajuntament de Girona està rehabilitant d’urgència la volta catalana de la planta baixa de La Sopa després de detectar que es trobava en un estat de deteriorament que feia necessària una intervenció immediata. Les obres van començar al juliol, tenen una durada prevista de dos mesos i consisteixen a enderrocar gairebé tota la volta i reconstruir-la. Aquesta estructura funciona també com a paviment del pati interior situat al costat de la cuina del centre.
La regidora d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, ha defensat que es tracta d’“una actuació imprescindible per garantir la seguretat i el bon estat de les instal·lacions de La Sopa”. Segons ha explicat, el consistori ha intentat que “l’impacte sobre les persones usuàries sigui el mínim possible” i que els serveis essencials es mantinguin operatius.
Reorganització dels serveis durant les obres
Els treballs han obligat a modificar temporalment el funcionament del centre. El tancament de la sala del Centre de Dia ha fet que l’accés al servei es limiti a la plaça dels Lledoners, mentre que les dutxes s’ofereixen a partir de les 19 hores, abans del sopar. Les cinc places de pernoctació vinculades al Centre de Dia s’han traslladat provisionalment al Centre d’Inserció, situat a la tercera planta de l’edifici. En canvi, els serveis de consigna, menjador i àpats per emportar continuen funcionant amb normalitat i en les mateixes condicions que abans de l’inici dels treballs.
Paral·lelament, l’Ajuntament està redactant un pla de manteniment i millora de La Sopa per ordenar les pròximes intervencions a l’equipament. El document haurà de permetre determinar quines actuacions són prioritàries per conservar l’edifici i millorar progressivament les seves instal·lacions.
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