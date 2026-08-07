L'Arxiu Municipal de Girona tanca una exitosa edició d'"Arxiu a la fresca" amb més de 150 participants
La iniciativa, que ha tingut una gran acollida, proposa explorar els arxius municipals i la història local a través d'experiències immersives i tallers pràctics
Redacció
Més de 150 persones han participat durant el mes de juliol en la desena d'activitats de la tercera edició de l'«Arxiu a la fresca», una iniciativa de l'Arxiu Municipal de Girona que convida a descobrir la història de la ciutat a través del patrimoni documental, la cultura i les noves tecnologies. L'objectiu del programa, estrenat el 2024, és "proposar un recorregut per la Girona d'ahir i d'avui" mitjançant activitats que permeten descobrir què s'amaga darrere dels documents que conserva l'Arxiu Municipal i tot el que encara ens poden explicar.
Entre el 2 i el 30 de juliol, les activitats han abordat temàtiques molt diverses, des de les cartes i postals dels estius d'altres temps fins a les lectures de les àvies, els jocs i les vacances dels infants gironins o les finances de la Girona medieval i moderna. Les sessions també han propiciat que les persones assistents compartissin records, experiències i coneixements.
El programa també ha posat el focus en diversos episodis de la història cultural de Girona, amb activitats dedicades als inicis de Joan Miró i la seva connexió amb l'avantguarda artística internacional, recuperar la mirada personal de fotògrafs i cineastes que van deixar testimoni de la ciutat i de la seva època, com Joaquim Puigvert, o els inicis del vídeo i Televisió de Girona dels anys 80 i 90 del segle passat.
Una altra de les apostes d'aquesta edició ha estat l'ús de les noves tecnologies aplicades al patrimoni. Les persones participants han pogut conèixer projectes pilot de modelatge i impressió 3D, realitat augmentada i virtualització, que han permès reconstruir edificis desapareguts, descobrir la Girona dels setges de la Guerra del Francès o explorar de manera immersiva espais que ja no es poden veure, com la muralla del baluard del Lleó, a la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba.
A més, el cicle ha incorporat tallers pràctics per fomentar l'autonomia digital, amb una introducció als sistemes d'identificació i signatura electrònica que formen part dels tràmits habituals de la ciutadania.
L'Ajuntament destaca que l'èxit de participació i les valoracions positives rebudes "consoliden el projecte i n'asseguren la continuïtat". Arran de les peticions de les persones assistents, també s'estudiarà ampliar l'oferta d'activitats en horari de tarda-vespre i allargar el programa durant el mes de setembre en futures edicions.
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