Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
El fins ara alcaldable de Girona deixa la militància del partit, la regidoria a Sant Julià de Ramis i la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès
El fins fa poc alcaldable de Girona, Marc Puigtió, també ha acabat renunciant aquest divendres als altres càrrecs institucionals que tenia fins ara, així com la militància del partit. D'aquesta manera, deixa de ser regidor d’Hisenda, Transparència i Participació a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i vicepresident primer, portaveu del grup republicà i cap de l’àrea de Serveis a les Persones al Consell Comarcal del Gironès. També abandona les responsabilitats que tenia al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i a l’Oficina Comarcal d’Habitatge.
Tot això, després que aquest dijous renunciés a ser el cap de llista d'ERC a les eleccions municipals de Girona del 2027 a causa d'un àudio que es va filtrar a les xarxes socials. En aquest, Puigtió carregava durament contra determinats sectors del partit. En un comunicat, el mateix Puigtió ha escrit que, després d'un dia de «reflexió», ha pogut mirar la situació amb «més perspectiva» per prendre decisions que considera «més adequades».
Una llarga etapa a Sant Julià de Ramis
Pel que fa a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, Puigtió concreta que renuncia a la retribució de 14.000 euros bruts anuals que percebia com a regidor i que també deixarà l'acta. La decisió posa fi a una llarga etapa política al municipi, del qual va ser alcalde entre el 2015 i l'octubre de 2024. Ha destacat que ha estat una part «molt important» de la seva vida i sempre s’emportarà «l’estima pel municipi i per tots els seus veïns», afirma.
Per la seva banda, l’alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Sayols, també ha fet públic un comunicat en què considera que la renúncia de Puigtió és «l’encertada» arran dels fets dels darrers dies. Sayols li agraeix la tasca feta tant com a alcalde com, més recentment, com a regidor, i defensa que la seva decisió és un «gest de responsabilitat» pensat en «benefici del municipi, de la confiança dels veïns en la política municipal i del prestigi de les institucions democràtiques».
Puigtió també ha fet balanç del seu pas pel Consell Comarcal del Gironès, on tenia un sou brut anual de 37.000 euros amb una dedicació del 50%, equivalent a 80 hores mensuals. Ha assegurat ha pogut conèixer «encara més de prop realitats molt diverses del Gironès» i comprovar que «darrere de cada decisió pública hi ha persones, famílies i necessitats concretes». En aquest sentit, ha defensat que sempre ha intentat treballar amb l'objectiu de «ser útil, estar a prop i no perdre mai de vista la realitat de la gent».
Arquitecte tècnic
En la carta, l'exalcaldable també ha reivindicat la seva manera d'entendre la política. Ha ssegurat que sempre ha tingut per a ell «una dimensió molt personal i vital» i que les experiències viscudes durant la infància li van despertar la voluntat d'«intentar ajudar les persones». Ara, ha explicat que continuarà exercint d'arquitecte tècnic, una professió que no ha deixat «mai» durant la seva trajectòria política.
La política ha estat per a ell «una vocació de servei, no una manera de fonamentar» la seva vida, ha assenyalat. Puigtió tanca el comunicat agraint la confiança de veïns, companys, treballadors públics, entitats, militants i amics, i ha indicat que abandona les seves responsabilitats «amb el convenciment d’haver pogut ser útil a qui ho hagi necessitat».
Polèmica amb el vídeo
Ja aquest dimecres, Puigtió va haver emtre un comunicat entre la militància on demanava disculpes per l'àudio on se'l sent criticar sectors del partit i que va publicar al compte d’Instagram @girona_perduda. En aquesta publicació se sent a l'exalcaldable que la seva «intenció» era «fotre’ls fora a tots» i quedar-se amb ERC per poder «utilitzar els seus drets electorals». A més, també diu que en la seva campanya que ha fet durant els últims mesos amb el porta a porta a diferents barris de Girona apareix el logotip d’ERC perquè li han «de pagar la festa». Puigtió va impulsar, el gener de 2025, la plataforma Moviment Gironí, i la llista que encapçalava havia de ser la d'ERC-Moviment Gironí.
En aquell comunicat, Puigtió va reconèixer que havia comès un «error», perquè en la conversa hi havia «expressions i plantejaments que no són adequats i que poden haver generat malestar, decepció i desconfiança». Al mateix temps, però, va defensar que el material difós corresponia a «fragments editats de converses privades» mantingudes mesos enrere, publicats sense el seu consentiment i «fora del context» en què es van produir.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Faré volar Messi amb quatre bombes enganxades al meu cos
- Girona avança en la transformació de l'entrada sud amb el desallotjament de la fàbrica Simon i el nou institut
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona
- Necrològiques del 7 d'agosts de 2026
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- SOS Costa Brava recorre la llicència del Festival de Cap Roig i en demana la nul·litat
- Es disparen fins a 200 les denúncies pel cas de l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa