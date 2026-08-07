Girona avança en la transformació de l'entrada sud amb el desallotjament de la fàbrica Simon i el nou institut
El projecte d'urbanització del polígon 117, entre la Clínica Girona i el futur institut, preveu destinar 6,8 milions d'euros a espais públics i habitatge protegit
Amb el desallotjament de l'antiga fàbrica Simon d'aquest dijous es fa un nou pas per transformar l'entrada sud de Girona, que inclou el desenvolupament d’una nova zona amb espai residencial, àrees verdes i major dotació d’equipaments. De fet, l'edifici ara desallotjat s'ha de convertir en el futur institut Comtessa Ermessenda, que ha de tenir capacitat per a gairebé 700 alumnes entre ESO, batxillerat i escola d'adults.
El procés serà llarg perquè encara s'ha de redactar el projecte de l'equipament, ja que els tècnics no podien començar fins que es desallotgés l'edifici. L’empresa adjudicatària, Casa Solo disposa d’un termini de deu mesos per presentar el projecte segons el contracte. Un cop finalitzada la redacció del projecte, l’ens autonòmic haurà de licitar les obres. Posteriorment, caldrà executar tots els treballs necessaris per adequar l’espai.
D'altra banda, falta que també s'aprovi definitivament la reordenació de l'entorn del futur centre educatiu. Ho ha de fer la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona que, fa uns dies, va suspendre l'aprovació i va demanar a l'Ajuntament un segon informe de planificació ferroviària. També falta aprovar els projectes d’urbanització i de reparcel·lació.
Aparcament dissuasiu
En els últims mesos l'Ajuntament ha anat fent passos per fer més digne aquest accés a la ciutat. L'alcalde, Lluc Salellas, sempre ha defensat que l'objectiu és "transformar el carrer Barcelona en l'avinguda Barcelona". Un dels canvis que ja es veuen a simple vista és amb l'aparcament dissuasiu de Mas Gri. Fa unes setmanes que ja hi ha màquines treballant i s'habilitaran més de 200 places d'estacionament.
El projecte preveu fer eliminar un carril a la rotonda amb l'objectiu de fer una parada perquè un bus llançadora que porti als usuaris de l'aparcament cap al centre de la ciutat. La raó és que es vol fomentar el transport públic, i està previst fer alguna estació de Girocleta i carrils bici. De fet, les obres que ha fet un privat per crear dos locals de restauració a la mateixa zona també han ajudat a reformular l'entrada sud de la ciutat.
Un projecte de 6,8 milions
Més enllà d'això, fa unes setmanes la Junta de Govern Local va aprovar de forma inicial el Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística 117, al carrer de Barcelona. És el sector que queda entre la Clínica Girona i el futur institut Ermessenda. L'Ajuntament preveu destinar 6,8 milions d'euros en fer diferents actuacions.
La superfície del polígon és de 29.687 metres quadrats. La major part de l’àmbit quedarà reservada per a sòl públic, amb 20.714 metres quadrats destinats a equipaments, espais lliures i sistema viari. La resta, 8.972,75 metres quadrats, correspondrà a sòl privat d’ús residencial. El sostre residencial total és de 34.618,50 metres quadrats i, segons el planejament, almenys una tercera part s’haurà de destinar a habitatge de protecció oficial.
En aquest tram, fa uns mesos, ja es van enderrocar sis naus de forma subsidiària i que presentaven un risc molt elevat d'esfondrament. La resta de naus del voltant també hauran d'anar a terra, tot i que no presenten la mateixa situació de risc i també són propietat d'uns privats amb els quals el consistori negocia des de fa mesos.
Xalet Soler
En canvi, està més encallat el projecte per convertir el Xalet Soler en la nova Casa de la Tecnologia. Les obres per rehabilitar l'edifici van començar l'abril de 2024, però l'agost mateix any es van aturar per uns problemes en els forjats, dos anys més tard, encara no s'han reprès. La modificació del projecte està feta, però cal veure la viabilitat d'aquesta modificació.
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