La UdG Racing Division es queda a les portes de la competició per un problema d'electrònica a Montmeló
Els estudiants de la UdG han superat l'examen tècnic, però problemes logístics i d'electrònica han impedit que el vehicle corri a pista
Júlia Bagué
Els estudiants de la Universitat de Girona implicats en el projecte UdG Racing Division han viscut una setmana de competició a Montmeló plena d'alts i baixos, intensitat, victòries i entrebancs. L'equip gironí, que presentava un monoplaça dissenyat i construït íntegrament pels estudiants, s'ha quedat a les portes de poder competir en l'última prova de la Formula Student Spain a causa d'un problema d'electrònica d'últim moment. Després de diversos escrutinis que els han mantingut en la corda fluixa durant tota la competició, retornen a Girona amb l'objectiu de superar l'examen tècnic assolit.
Aquest dijous, l'equip de la UdG aconseguia superar una darrera inspecció tècnica que se'ls resistia des de la primera convocatòria d'aquest dimarts. L'obtenció d'aquest certificat els permetia incorporar-se a la competició en la darrera prova de resistència, que sotmetia el vehicle a un recorregut de 22 quilòmetres. Una avaria d'últim moment els obligava a fer unes reparacions que, per logística, han anat més tard del previst. A més, les fortes pluges d'aquest dijous a la tarda han obligat l'organització a ajornar alguns testos per divendres al matí, i en conseqüència, provocar una manca de jutges durant aquest dia per passar un escrutini exprés. Per la suma de tots aquests contratemps, el cotxe de la UdG no ha pogut sortir del box.
Tant la cap de comunicació de l'equip, Cristina Viladomat, com el professor d'enginyeria mecànica de la UdG, Martí Comamala, expliquen que durant la competició "tot s'estudia al mil·límetre per garantir la seguretat i l'excel·lència del projecte". La normativa és molt estricta, quasi similar a la que s'aplica en competicions federades de Fórmula 1. Els alumnes han sortit victoriosos de la inspecció tècnica i el test tilt, que sotmet el cotxe a diverses inclinacions, però l'electrònica ha fallat.
El líder de l'equip, Damian Granados, es mostra orgullós d'haver arribat tan lluny, sempre amb la mirada posada en l'equip pioner del 2014, liderat per Albert Martínez, que tot i no superar les proves, van posar les bases d'aquest èxit. Durant la presentació pública del vehicle, l'estudiant assegurava que, per a l'equip, "tot això representa la materialització d’una idea que, durant un temps, ens semblava massa ambiciosa”. Després de tres anys de feina i constància, el líder torna a casa sense cap trofeu però amb una eina clau per encarar el projecte de l'any que ve: l'experiència.
L'edició d'enguany ha permès als estudiants conèixer de primera mà la competició, crear contactes amb altres equips i, sobretot, "reunir tots els consells del jurat i aprendre sobre què cal millorar". Granados està convençut: "L'any que ve aconseguirem posar a pista el cotxe".
Aprendre dels errors
El professor d'enginyeria mecànica, Martí Comamala, s'ha encarregat de supervisar el projecte d'ençà que es va posar per primer cop sobre la taula, fa tres anys. Aclareix que la seva feina, com la de la resta de professors, ha sigut principalment d'acompanyament i assessoria: "Les decisions les han de prendre ells, i tot i els contratemps, han fet molt bona feina".
Comamala s'enorgulleix del treball de l'equip: "No han defallit ni un moment". Celebra l'actitud positiva dels alumnes durant tot el procés, que assegura que presenta unes dificultats molt semblants a les que s'hauran d'afrontar al llarg de les seves carreres professionals. Finalment, el professor avalua que "són estudiants i se'ls han escapat coses" i conclou que "és important que s'equivoquin perquè així és com més s'aprèn".
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