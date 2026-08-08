CSIF alerta del col·lapse de l'administració de l'Estat a Girona: el SEPE perd efectius i cap funcionari la demana com a destinació
Des del sindicat reclamen a la delegació del Govern que impulsi de manera urgent la creació d'un complement de territorialitat que compensi el sobrecost de residir a Girona
La Subdelegació admet que Girona "no és una destinació atractiva" per als funcionaris pel preu de l’habitatge, però defensa que s’han habilitat mecanismes per garantir el servei
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) alerta del deteriorament que pateix l'administració general de l'Estat a la província de Girona. Denuncien que les dades de l'últim concurs general de mèrits del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) reflecteixen "una situació crítica". Des de la Subdelegació del Govern admeten que Girona "no és una destinació atractiva per al personal funcionari", entre altres motius pel preu de l'habitatge, tot i que remarquen que s'han habilitat mecanismes per garantir el servei.
Des de CSIF asseguren que cap funcionari ha sol·licitat Girona com a destinació, mentre que 42 places han quedat vacants i 14 empleats més han obtingut trasllat fora de la província. En total, l'organisme acumula ja 56 llocs de treball sense cobrir, una circumstància que, a parer de CSIF, compromet seriosament la capacitat de resposta del servei, "especialment a les portes de l'increment de la càrrega de treball que acompanya el final de la temporada turística".
Per a CSIF, aquests resultats evidencien un problema estructural que transcendeix el mateix SEPE i afecta el conjunt de l'administració general de l'Estat a Girona. "Ningú vol venir a treballar a Girona perquè les condicions econòmiques no compensen el cost real de viure a la província. Aquesta situació posa en risc la continuïtat i la qualitat d'uns serveis públics essencials", denuncia el sindicat.
El sindicat atribueix aquesta manca d'atractiu a dos factors principals. D'una banda, l'elevat cost de l'habitatge i del nivell de vida a Girona, que fa pràcticament impossible que els salaris d'entrada de l'administració general de l'Estat permetin afrontar les despeses bàsiques. De l'altra, la creixent diferència retributiva respecte d'altres administracions públiques presents al territori.
CSIF recorda que tant la Generalitat de Catalunya com les administracions locals ofereixen millors condicions salarials per a llocs de treball de responsabilitat i qualificació similars, una circumstància que afavoreix la sortida constant de professionals cap a aquests organismes i dificulta la cobertura de les vacants estatals.
Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama a la delegació del Govern que impulsi de manera urgent la creació d'un complement de territorialitat, o bé una mesura retributiva equivalent, que compensi el sobrecost de residir a Girona, seguint models ja existents en altres territoris com les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.
Si el Ministeri no compensa el sobrecost de viure a Girona ni corregeix la bretxa salarial amb la resta d'administracions, les plantilles continuaran buidant-se
Reclamen un complement de territorialitat
"Si el Ministeri no compensa el sobrecost de viure a Girona ni corregeix la bretxa salarial amb la resta d'administracions, les plantilles continuaran buidant-se. No es pot garantir una atenció de qualitat a la ciutadania si abans no es garanteixen unes condicions laborals que permetin atreure i retenir professionals", afirmen des de CSIF.
CSIF adverteix que la manca de personal ja repercuteix en el funcionament dels serveis estatals de la província i reclama al Govern una resposta immediata per evitar que la pèrdua continuada d'efectius acabi provocant una paràlisi de l'administració general de l'Estat a Girona. El sindicat insisteix que invertir en les plantilles no només és una qüestió de justícia per als empleats públics, sinó també una garantia perquè la ciutadania rebi uns serveis públics eficaços i de qualitat.
Des de la Subdelegació del Govern a Girona reconeixen que, "com succeeix en altres indrets", la província no és una destinació atractiva per al personal funcionari, especialment pel preu de l'habitatge. També assenyalen que aquesta situació coincideix amb un procés de renovació de la plantilla que s'està duent a terme.
Tot i això, remarquen que el Ministeri de Treball i Economia Social està desplegant mecanismes per evitar que la manca de personal generi inconvenients als ciutadans. Entre aquests hi ha la resolució d'expedients mitjançant el sistema de districte únic i l'atenció a través del web de l'organisme. Aquest sistema permet que els expedients que entren a Girona no hagin de ser gestionats necessàriament per l'oficina gironina, sinó que s'incorporin a una bossa comuna i es reparteixin entre les diferents províncies.
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