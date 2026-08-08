Les obres d'emergència a la plaça de Catalunya de Girona finalitzaran a finals d'agost
Les obres d'emergència a la plaça de Catalunya de Girona preveuen finalitzar a finals d'agost, després d'haver hagut d'arreglar 104 bigues
L'Ajuntament de Girona preveu que les obres d'emergència que s'estan executant a l'estructura de la plaça de Catalunya acabin durant la segona quinzena d'agost. Fonts municipals expliquen que, ara per ara, ja s'estan «finalitzant els treballs» i que, com que les bigues de l'últim tram són més llargues, s'hi està fent un reforç suplementari.
Finalment, s'han hagut d'arreglar 104 bigues, algunes de les quals són dobles. La xifra s'ha concretat a mesura que els treballs han anat avançant, ja que s'havia de veure l'estat de les peces. En un principi, es va dir que se n'havien de reparar unes 120. Això significa que s'ha intervingut en gairebé una de cada tres bigues, ja que l'estructura de la plaça en té un total de 340. Les tasques s'han centrat, sobretot, en les peces que es trobaven en pitjor estat, amb l'objectiu de reforçar provisionalment l'estructura perquè la superfície pugui continuar funcionant amb normalitat.
En paral·lel, també s'han instal·lat gàrgoles als embornals perquè l'aigua de pluja recollida a la plaça s'aboqui directament al riu Onyar i no caigui sobre les bigues. Amb aquesta actuació es busca evitar que l'aigua entri en contacte amb l'estructura i prevenir-ne el deteriorament.
Retard en les obres
Les obres van començar a finals de febrer d'aquest any amb una màquina que va dur a terme una mota (elevació de terra). Les tasques ja van començar amb mal peu, ja que les pluges que es van produir durant les setmanes següents van desfer aquesta mota. No va ser fins a finals de març que es va iniciar per segona vegada l'elevació dels sediments de sota la plataforma de la plaça.
Aquesta era una actuació prèvia abans de reforçar les bigues en mal estat. En principi, l'Ajuntament va anunciar que el global de les actuacions s'allargaria fins a finals de juny, però les pluges i les dificultats trobades a la zona on es va treballar durant el primer període van obligar a allargar el calendari.
En aquest cas, fins a mitjan juny es va actuar al costat oest (el més pròxim a les voltes de la plaça), que era la zona més deteriorada de tota l'estructura. Posteriorment, es va fer una segona intervenció al costat est (el més pròxim a la plaça del Vi), que és on, ara per ara, encara s'està actuant. De fet, aquests dies encara es poden veure operaris i màquines treballant a la zona.
Més actuacions
En tot cas, el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Sergi Font, va detallar el març que les tasques que acabaran d’aquí a uns dies no seran les últimes que es faran. Aquestes serveixen per reforçar l’estructura de la plaça de forma provisional i garantir-ne l’estabilitat Font va remarcar que “l’estructura no està sana” i que requeria d’una “intervenció a gran escala”.
Tot això, en paral·lel a la mesura que pretén implantar el consistori d’aquí a uns mesos per limitar el trànsit de vehicles per la plaça a veïns i transports de mercaderies. Arran d’un procés participatiu dut a terme durant la passada primavera, es van plantejar diverses opcions i aquesta és la que va tenir un consens més ampli.
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