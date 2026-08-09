Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any
L’avinguda de Josep Tarradellas concentra més de la meitat de les 41.068 infraccions registrades, seguida del carrer de Pedret, que n’acumula 13.353
Els quatre carrers de Girona on hi ha instal·lats els nous radars han acumulat 41.068 infraccions per excés de velocitat des que els aparells van entrar en funcionament, el 13 d’agost del 2025, fins al 31 de juliol d’aquest any. La xifra equival a una mitjana d’unes 116 multes cada dia durant els primers 353 dies. Les dades facilitades per l’Ajuntament també incorporen les infraccions detectades en els controls de radar mòbil que la Policia Municipal fa puntualment en aquestes mateixes vies.
El punt que acumula més sancions és el situat a l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan, amb 22.309 infraccions, més de la meitat del total. Això representa una mitjana de 63 multes diàries des de la posada en funcionament dels nous aparells. Només durant els primers set mesos del 2026, aquest emplaçament ha originat 10.311 expedients, mentre que entre el 13 d’agost i el final del 2025 en va sumar 11.998.
El segon radar amb més activitat és el del carrer de Pedret, amb 13.353 infraccions acumulades: 9.800 durant els últims mesos del 2025 i 3.553 entre gener i juliol d’aquest any. La mitjana de tot el període se situa en unes 38 sancions al dia. Entre els punts de Tarradellas i Pedret concentren prop del 87% de tots els expedients tramitats.
Més de la meitat
A molta distància apareixen els radars dels carrers de Barcelona i del Riu Güell. El del carrer de Barcelona ha generat 3.220 expedients, dels quals 2.189 corresponen al 2025 i 1.031 als primers set mesos del 2026. En aquest cas, la mitjana és d’unes nou multes diàries. El radar del carrer del Riu Güell és el que presenta menys infraccions, amb 2.186 des de la seva entrada en servei. D’aquestes, 1.331 es van tramitar durant el 2025 i 855 fins al 31 de juliol d’aquest any, amb una mitjana aproximada de sis sancions al dia.
En conjunt, els quatre punts van registrar 25.318 infraccions entre el 13 d’agost i el 31 de desembre del 2025. Durant els primers set mesos del 2026, la xifra ha estat de 15.750. La comparació directa entre els dos exercicis, però, s’ha de fer amb cautela perquè corresponen a períodes diferents: quatre mesos i mig en el primer cas i set mesos en el segon. També pot estar condicionada per la freqüència dels controls mòbils efectuats en cadascuna de les vies.
L’Ajuntament remarca que els totals no corresponen exclusivament als aparells instal·lats de manera permanent. Les dades per carrer també incorporen les infraccions captades pels controls mòbils de velocitat que la Policia Municipal hi desplega en determinats moments. Per aquest motiu, permeten conèixer el volum d’expedients associats a cadascuna de les vies, però no separar quants han estat detectats pel radar fix i quants pels dispositius mòbils.
Més de 1.800 infraccions
A aquestes sancions s’hi afegeixen les vinculades a la Zona de Baixes Emissions de Girona, que va entrar en funcionament el 15 de setembre del 2025. Fins al 31 de juliol, el Departament de Multes de Trànsit havia tramitat 1.810 infraccions relacionades amb les restriccions d’accés.
La major part correspon a aquest any. Entre gener i juliol del 2026 s’han comptabilitzat 1.511 expedients, mentre que des de l’activació de la ZBE fins al final del 2025 se’n van registrar 299. En el conjunt dels primers deu mesos i mig de funcionament, la mitjana se situa al voltant de sis infraccions diàries. El ritme, però, ha estat superior durant el 2026, amb una mitjana de més de set expedients cada dia fins al final de juliol.
Sumant les dades dels quatre carrers controlats i les de la Zona de Baixes Emissions, el Departament de Multes ha tramitat 42.878 infraccions des de la posada en marxa dels diferents sistemes. n
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