La Universitat de Girona cau per sota de les 800 millors universitats del món segons el rànquing CWUR
Tot i el descens global d’enguany, la universitat gironina es posiciona entre les 25 millors de l’estat, per sobre de la Universitat de Castilla-La Mancha
Júlia Bagué
Per primer cop, la Universitat de Girona ja no es troba entre les 800 millors universitats del món, segons el Center for World University Rankings (CWUR). Es tracta del rànquing més fiable, ja que té en compte el major nombre de centres d'estudis superiors i valora a partir de quatre indicadors clau: recerca, professorat, educació i ocupabilitat. Enguany s'han analitzat 21.291 centres, que representen 171 menys que l'any passat. La UdG retrocedeix fins al lloc 815, situant-se entre el 3,9% del top global, en contrast amb la posició número 797 que ocupava el 2025.
L'organització, que només publica un llistat de les 2.000 primeres posicions, utilitza dades objectives "sense dependre d'enquestes ni dades enviades per les universitats". Dins les quatre categories d'anàlisi, també es desglossen subpunts, que sumen cadascun un 10%, i que tenen en compte el nombre total d'articles de recerca, els que apareixen en revistes de primera línia, els de revistes molt influents i el nombre de cites que obtenen.
Retrocés global, millora estatal
Tot i el retrocés al rànquing global, a nivell estatal recupera la posició 25 que va obtenir entre els anys 2022 i 2024, i que havia perdut l'any passat. La Universitat de Castilla-La Mancha, tot i haver aconseguit una puntuació molt ajustada, ha quedat per sota del centre gironí. El lideratge espanyol el mantenen dos centres catalans: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en primer lloc, obtenint el 125è lloc a escala blogal, seguida de la Universitat de Barcelona (UB), que manté una distància de gairebé tres punts amb la Universitat Complutense de Madrid, amb la medalla de bronze.
A Catalunya, l'ordre d'universitats es manté intacte un any després, amb la UAB al capdavant. Aquesta i la UOC mantenen la puntuació del 2025, mentre que la resta totes baixen lleugerament, i la UVic és l'única que puja 0.2 punts.
La UdG consta al rànquing des de l'any 2014 i ha anat retrocedint posicions, ja que també han augmentat el nombre de centres analitzats. Aquest any, però, ha baixat posicions de la llista tot i haver baixat el total global de centres. Per aquest motiu, entre els anys 2015 i 2017, va arribar a estar entre les 700 millors, assolint la màxima històrica de 671 l'any 2016.
Les millors universitats catalanes:
- Universitat Autònoma de Barcelona (81.0 punts)
- Universitat de Barcelona (80.5 punts)
- Universitat Politècnica de Catalunya (75.4 punts)
- Universitat Pompeu Fabra (75.0 punts)
- Universitat Rovira i Virgili (73.2 punts)
- Universitat de Girona (71.8 punts)
- Universitat Ramon Llull (69.9 punts)
- Universitat de Lleida (69.6 punts)
- Universitat Oberta de Catalunya (67.9 punts)
- Universitat de Vic (66.6 punts)
Les millors universitats espanyoles:
- Universitat Autònoma de Barcelona (81.0 punts)
- Universitat de Barcelona (80.5 punts)
- Universitat Complutense de Madrid (77.7 punts)
- Universitat de València (76.8 punts)
- Universitat Autònoma de Madrid (76.7 punts)
A nivell mundial, la Universitat de Harvard continua amb el seu indiscutible lideratge, amb un expedient impecable de 100 punts. La segueix l'Institut Tecnològic de Massachusetts, amb 96.8 punts, i la Universitat de Standford, amb 95.2 punts.
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